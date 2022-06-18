خطوات عمل الدجاج الكرسبي في المنزل بأبسط المقادير وسر الحصول على المذاق الرائع

خطوات عمل الدجاج الكرسبي ، الدجاج المقلي من أكثر الوجبات طلبًا وتفضيلًا بين كافة الأفراد من الكبار والصغار، وجميعهم يبحثون عن الطرق التي يمكن من خلالها تحضير وصفات رائعة من هذا النوع، حيث أنه يتواجد في الكثير من المحلات الكبرى ومن بينها كنتاكي وتشتهر بتقديمه بمذاق رائع ونكهة لا يمكن مقاومتها، وتسعى ربات البيوت في كل مكان إلى معرفة السر وراء تحضير أروع أنواع الدجاج المقرمش لتقديمه على مائدة الغذاء أو العشاء وأيضًا في وجبات المناسبات والحفلات الخاصة بالأطفال والكبار، كنوع من أنواع المقبلات أو الوجبات الرئيسية، لأنه يسهل تناوله بدون أي صعوبات، وبالأخص عندما تستطيع المرأة تحضيره بطريقة آمنة للابتعاد عن قليه بالكثير من الزيوت التي قد تضر الجسم وتسبب زيادة الوزن.

خطوات عمل الدجاج الكرسبي

الدجاج الكرسبي المقرمش من الوصفات السهلة في التحضير والتي يرجع السر الرئيسي وراء الحصول على مذاقها المميز إلى التوابل التي توضع فيه مع الطريقة الصحيحة في اختلاط التتبيلة بالدجاج لوصول النكهة إلى كل أجزاء الدجاج بدون أن يكون هناك أجزاء غير مختلطة بالتوابل وبذلك تكون بدون أي نكهة.

ويمكن تحضير الدجاج الكرسبي باستخدام المكونات التالية :

دجاجة مقسمة إلى ثمانية أجزاء أو دبابيس الدجاج.

نصف كوب من الزبادي.

3 كوب من اللبن.

4 بيضة.

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط.

كوب من رقائق الكورن فليكس أو الدوريتوس.

نصف معلقة من البصل البودر.

معلقة من الكزبرة المطحونة.

معلقة من البابريكا.

نصف معلقة من الثوم البودر.

نصف معلقة من البيكنج بورد.

نصف معلقة من البابريكا.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من الملح.

طريقة تتبيل الدجاج الكرسبي

قبل البدء في وضع الدجاج لابد من غسله بطريقة جيدة وتجفيفه، وبعدها صنع فتحات عديدة في كل قطعة باستخدام سكينة لضمان وصول التتبيلة.

يوضع الدجاج في طبق كبير ويوضع فوقه الملح والفلفل والزبادي.

في إناء على النار يوضع به اللبن لكي يدفأ قليلًا دون أن يسخن وبعدها يضاف إلى الدجاج في التتبيلة.

يوضع إناء الدجاج مع الملح والفلفل الأسود والحليب على نار هادئة جدًا لمدة 25 دقيقة.

يرفع الدجاج من على النار ويترك ليبرد قليلًا.

في طبق عميق يوضع الدقيق وفي طبق آخر يوضع البيض ويضاف له الملح والفلفل الأسود.

في طبق ثالث يوضع البقسماط مع رقائق الدوريتوس المفروم والبصل والثوم البودر وباقي أنواع التوابل والنشا.

يغمس الدجاج في الدقيق أولًا وبعدها في البيض ثم في خليط البقسماط والدوريتوس، وبعدها في البيض مرة أخرى والبقسماط مرة ثانية.

يقلى الدجاج في الزيت الساخن ويقلب جيدًا من كافة الجوانب حتى يصبح ذهبي اللون وناضج من الداخل.

يوضع الدجاج الكرسبي في طبق التقديم ويقدم مع البطاطس المحمرة والكاتشب وأي من الصوصات المفضلة.

تستطيع ربة المنزل أن تقدم الوجبات المقلية اللذيذة لأطفالها مع الحفاظ على الصحة العامة لهم، وذلك عن طريق محاولة قليها بالقليل من الزيت ووضعها في الفرن أو قليها في القلايات الهوائية التي لا تستهلك أي زيوت وذلك لتكون أيضًا مناسبة للأفراد متبعي الحميات الغذائية الراغبين في الحفاظ على أوزانهم وفي الوقت ذاته يرغبون في تناول الدجاج المقرمش الكرسبي الذي يتميز بمذاقه الرائع والمميز، حيث أن هناك الكثير من المطاعم التي تشتهر بتقديم تلك الوجبات الرائعة.