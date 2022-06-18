طريقة عمل الفلفل الحار المخلل في المنزل بمذاق مميز بأربع مكونات فقط

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الفلفل الحار المخلل ، يعد من أنواع المخللات المفضلة للكثيرين، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيره.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفلفل الحار المخلل.
مكونات الفلفل الحار المخلل
يتكون مخلل الفلفل من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:
- نصف كوب من الملح الخشن.
- ثلث كوب من الخل.
- ثمرة ليمون.
- مقدار ١ كيلو من الفلفل الحار.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفلفل الحار المخلل وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بوخز قرون الفلفل من الأسفل بواسطة السكين.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط ثلث كوب الخل ونصف كوب الملح مع أربع أكواب من الماء.
- ثم بعد ذلك نقوم بإحضار برطمان ونقوم بوضع الفلفل الحار داخل البرطمان ونصب خليط الماء والملح داخل البرطمان حتى يتم تغطية جميع قرون الفلفل بالماء جيدا.
- بعد ذلك نقوم بعصر ثمرة الليمون في أعلي البرطمان ونقوم بوضع قشرة الليمون كذلك في أعلي البرطمان.
- ثم نقوم بغلق البرطمان جيدا ونضع أسفل غطاء البرطمان كيس من البلاستيك حتي يغلق بإحكام.
- ثم نترك المخلل لمدة إسبوع ولا نفتح الغطاء خلال الأسبوع.
- ويكون مخلل الفلفل بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء
نصائح للحفاظ علي مخلل الفلفل الحار لأطول فترة ممكنة
يمكن الحفاظ على مخلل الفلفل لفترات طويلة بتطبيق النصائح التالية:
- نقوم بتعقيم الأواني جيدا.
- نقوم بوضع نصف كوب من الزيت على وجه برطمان المخلل.
- عدم استخدام ملاعق مبللة في إستخراج الفلفل من البرطمان.
- كذلك عدم استخدام اليد في إخراج مخلل الفلفل من البرطمان.
- وكذلك عدم استخدام ملاعق خشبية في إخراج الفلفل ويفضل استعمال ملاعق استانلس بشرط أن تكون جافة تماما.
أضرار الفلفل الحار
- عند تناول الفلفل الحار بشكل غير متزن وبدون نظام غذائي متزن وبشكل مفرط يؤدي بعض الأضرار وهي كالتالي:
- قد يؤدي تناول الفلفل الحار بشكل مفرط إلي حدوث بعض المضاعفات مثل احمرار الجلد والالتهاب وآلام حادة كذلك.
- ويؤدي تناول الفلفل الحار كذلك بشكل غير متزن إلي تهيج القولون وحرقة في المعدة ومشكلات هضمية عدة.
- وكذلك الفلفل الحار لا يناسب فئات معينة مثل الأطفال والحوامل.
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