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مع إقتراب فصل الصيف نجد ربات المنزل يبحثن عن أنواع من الحلويات المرطبة والمنعشة لكي تقوم بتقديمها لأسرتها وفي نفس الوقت تريد الإبتعاد عن تقديم الحلويات التقليدية لفصل الصيف ولذلك سوف نقدم لكل ربة منزل اليوم طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة، وهي من أنواع الحلويات المميزة جدا بألوانها الجذابة وطعمها الرائع بالإضافة إلى أن كيكة البسكويت كيكة إقتصادية وغير مكلفة وتحضر وتقدم في وقت قصير جدا وسوف يحبها أفراد أسرتك وخاصة الأطفال. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن مكونات كيك البسكويت بدون فرن ٣٥٠ جرام من بسكويت الشاي السادة.

كوب كبير من اللبن السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو المحلي.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

٢٥٠ جرام من الزبدة. طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن اسحقي مقدار البسكويت جيدا، بواسطة الكبة الكهربائي حتى يصبح مثل الطحين، ثم ضيفي إليه الزبدة وادمجيهم سويا حتى يتجانسوا.

اخلطي الكاكاو المحلي مع اللبن، والكاكاو الخام، والسكر والنشا بالملعقة، حتى يختلطوا.

وزعي خليط الزبدة والبسكويت أسفل قالب زجاجي، ثم وزعي عليه خليط الكاكاو المحلى بالتساوي، ثم ضعي الحلى في الثلاجة لمدة ساعتين، حتى تصبح كيكة البسكويت بدون فرن جاهز للتناول. طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوفان مكونات كيكة البسكويت والشوفان كوب كبير من البسكويت السادة المطحون.

كأس كبير من دقيق الشوفان.

نصف كأس كبير من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من الحليب البودر.

بيضتان.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

خمسون جرام من زيت الذرة.

١٠٠ مل من الحليب.

١٠ جرام من البيكنج بودر.

ربع لتر من الشربات الجاهز. طريقة تحضير كيكة البسكويت والشوفان اخلطي السكر مع البيضتان، والفانيلا بالمضرب الكهربائي، ثم ضيفي إليهم الحليب وزيت الذرة، والشوفان، والبسكويت، والحليب، والدقيق، وباقي المكونات.

امزجي جميع المكونات السابقة لمدة ٨ دقائق، حتى يتكون خليط متجانس.

بعد ذلك اسكبي خليط الشوفان في قالب زجاجي، ثم ضعيه في الفرن لمدة ثلث ساعة، حتى تنضج.

وزعي الشربات فوق الكيكة، حتى تصبح كيكة البسكويت والشوفان جاهزة للتناول. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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