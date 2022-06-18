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مفعوله سحري.. لبان الدكر للتخسيس وحرق دهون الجسم يمكنكم الآن التعرف على أهم فوائد وكيفية تحضير مشروب لبان الدكر للتخسيس، يعد اللبان الذكر من أقدم العلاجات التي لها فائدة كبيرة على الكثير من نواحي الحياة المختلفة، حيث أنه يستخدم في علاج مشكلة الوزن الزائد ويساعد على التنحيف والتخسيس كما أنه يعمل على شد البشرة والجلد ومفيد لصحة الإنسان والجهاز الهضمي والكثير من الفوائد التي سنقوم بتوضيحها لكم فيما يلي من خلال سطور مقالنا التالية. كيفية تحضير مشروب لبان الدكر للتخسيس مكونات عمل المشروب:- ملعقتان كبيرتان من حبات اللبان الذكر.

كوب كبير من الماء الفاتر. طريقة التحضير بالخطوات:- قومي بوضع الماء على درجة حرارة نار متوسطة حتى يصل إلى درجة الغليان وبعد ذلك قومي بإضافته إلى الماء.

ارفعي القدر من على النار واتركيه يبرد واتركيه منقوع في الماء لمدة ليلة كاملة على الأقل بحيث يصبح لون الماء رائق وغير نقي.

تناولي كوب واحد من المشروب يوميًا على معدة فارغة قبل تناول وجبة الإفطار.

اتبعي هذه الوصفة يوميًا في الصباح لمدة لا تقل عن شهر.

هذه الوصفة وحدها لا تكفي حيث يجب الالتزام بنظام غذائي والحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والبعد عن العادات السيئة في الأكل. فوائد اللبان الذكر للصحة والجسم تتمثل فوائد اللبان الذكر بالنسبة للبشرة والجسم والصحة في كل مما يلي:- يعمل على تعزيز صحة البشرة وشدها لأنه يحتوي على كولاجين طبيعي يعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد.

مفيد للبقع الداكنة على البشرة حيث أنه يوّحدها ويزيد من بياض البشرة ونضارتها ويعالج التهاباتها والاحمرار التي يصيبها.

يحد من التهابات البشرة وإصابتها بالأمراض الجلدية مثل مرض الأكزيما والصدفية ويعالج الندوب التي تتركها آثار المكياج الضارة.

يزيد من نعومة البشرة وإشراقها ويزيد من ترطيبها ويخلصها من الجفاف ويعالج شيخوخة البشرة بجميع أعراضها.

مفيد لصحة الجهاز العصبي وخاصة مشكلة القولون العصبي الذي يحدث بعد تناول أنواع كثيرة من البقوليات.

ينقي الجسم من الكثير من السموم لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات البكتيريا والأكسدة التي تقتل أي ميكروبات وبكتيريا داخل الجسم. عمر شويل - جدة 4 حبات كالسحر مفعولها سحري للتخسيس وحرق دهون الجسم بسرعه الصاروخ بدون رياضه - ثقفني

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