نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر البطاطس المقرمشة السريعة لوجبة عشاء أو إفطار خفيفة بدون فرن بمكونات بسيطة ومذاق لذيذ جداً في المقال التالي

فطائر البطاطس السريعة لتحضيرها في وجبة العشاء أو الإفطار بمكونات بسيطة جدًا ومتواجدة في جميع المنازل، كل يوم تقع الأمهات والسيدات في حيرة طبخة اليوم وبالأخص في وجبة العشاء وهذا لأن الجميع يفضلون تناول وجبة العشاء تكن خفيفة و سريعة لكى يسهل هضمها، ولذلك وجدنا لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير فطائر البطاطس الذهبية السريعة الاقتصادية كما أنها وجبة مغذية جدًا لأنها تحتوي على بروتين من البيض و يمكن حشوها بالخضروات، كما يمكنك تحضيرها أيضا على الإفطار ستعجب أطفالك جداً وجميع أفراد أسرتك. مكونات فطائر البطاطس السريعة 2 حبات بطاطس مسلوقة مقطعة مربعات.

نصف ملعقة صغيرة زبدة.

3 معالق من النشا.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة البقدونس مفرومة.

فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح.

ثوم بودرة.

حبة بيض.

جبن مبشورة. طريقة تحضير فطائر البطاطس السريعة في البداية نأتي البطاطس ونقوم بتقشيرها وتنظف جيدا ثم نقسمها.

بعد ذلك نضع إناء كبير على نار ونضيف البطاطس ونغطيها بالماء.

نضع البطاطس حتى يتم سلقها تماما.

نصفي البطاطس من الماء ثم نقوم بهرسه جيدًا حتى يصبح قوامها ناعم جداً.

بعد ذلك نضيف ملعقة من الزبدة و الملح والشطة والفلفل الأسود والكمون ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نضيف الثوم البودر والبقدونس والكزبرة نقلبها مع بعضهم جيدًا.

بعد أن تبرد البطاطس نقوم بوضع حبة من البيض ونقلبها مع البطاطس حتى تمتزج ويختفي أثرها تماما مع البطاطس.

ثم نضيف النشا لكي يمتزج خليط فطائر البطاطس ويصبح متماسك يمكن تشكيله.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البطاطس إلى كرات متساوية الحجم ونقوم بحشوها بالجبن المبشورة ونغلق عليها لتصبح مثل الفطائر.

نضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك قليلًا.

بعد ذلك نضع طاسة على النار ونضيف القليل من الزيت ما يقارب 3 معالق كبيرة وعندما يسخن نضيف فطائر البطاطس السريعة.

نهدأ النار على الفطائر حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل ثم نقلبها على الوجة الآخر لكي تأخذ اللون الذهبي.

نرفعها من على النار ونقدمها للطعام وهي ساخنة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة فطائر البطاطس المقرمشة السريعة لوجبة عشاء أو إفطار خفيفة بدون فرن بمكونات بسيطة ومذاق لذيذ جداً - ثقفني

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