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تخسيس صاروخي.. مشروب قنبلة قبل النوم لتخسيس 8 كيلو نقدم لكم أفضل مشروبات لحرق دهون الجسم الزائدة في منطقة البطن والأرداف، حيث أن الطرق اختلفت وتعددت بالنسبة إلى خفض الوزن والحصول على وزن مثالي وقوام ممشوق وخالي من دهون زائدة، وهناك الكثير من الأشخاص التي تلجأ إلى الحميات الغذائية ولا تستمر عليها بعد ذلك وكذلك التمارين الرياضية، ويمكنك عدم اتباع أي حمية غذائية ولكن في نفس الوقت لا تتخلي عن التمارين الرياضية لأن فوائدها عظيمة للصحة مع اتباع المشروبات التي سنقوم بتقديمها فيما يلي. مشروب قنبلة قبل النوم لتخسيس 8 كيلو في اسبوع القرفة والعسل للتخسيس مكونات عمل المشروب:- كمية وفيرة من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض. خطوات تحضير المشروب:- أول خطوة تتمثل في وضع الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم نضيف إليه المكونات من القرفة والعسل ونقلب الخليط جيدًا.

نصب مشروب القرفة المُحلى بالعسل في كوب مناسب واتركيه حتى يبرد قليلًا ووقمي بتناول كوب واحد من المشروب يوميًا قبل الإفطار بساعة.

احرصي على تناول هذا المشروب مع وضع نظام غذائي خاص بك واحرصي على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار وستجدي النتيجة بعد أيام قليلة

لا تستمري على شرب هذا المشروب طوال حياتك يمكنك تناوله لمدة شهر واحد فقط والنتائج ستظهر في هذه الفترة. مشروب القهوة للتخسيس مكونات المشروب:- ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

عسل أبيض للتحلية.

ماء فاتر. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بغلي الماء وأضيفي معه المكونات السبقة حتى يغلي تمامًا ثم قومي برفعه من على النار.

اتركي المشروب يبرد وقومي بتناول كوب متوسط منه يوميًا قبل وجبة الإفطار على معدة فارغة.

مشروب القهوة من المشروبات المفيدة ولكن يجب الإفراط في تناوله حتى لا يتسبب لك في أرق. مشروب خل التفاح للتخسيس مكونات المشروب:- خل أبيض.

ماء فاتر. طريقة التحضير:- حضري مشروب خل التفاح بنفس طرق المشروبات السابقة وقومي بتناول كوب واحد منه على معدة فارغة.

لا تفرطي في تناول المشروب لأنه قد يتسبب بضرر لجدار المعدة فمن الأفضل تناول كوب صغير منه يوميًا لمدة شهر واحد. عمر شويل - جدة تخسيس صاروخي.. مشروب قنبلة قبل النوم لتخسيس 8 كيلو في اسبوع بدون رياضه - ثقفني

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