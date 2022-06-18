لحواجب جذابة.. اصبغي حواجبك وارسميها بالحناء واستمتعي بإطلاله مميزة

صبغ الحواجب بالحناء، تعد الحواجب من أهم مميزات جمال الوجه، والتي تجعل ملامح الوجه ظاهرة وجذابة، ولكن تواجه بعض السيدات مشكلة الحواجب الخفيفة، لذلك تلجأ إلى وضع مستحضرات التجميل الخاصة بالحواجب، وتجد أن كثرة استخدام هذه المستحضرات تؤدي إلى تساقط الشعر وظهور الكثير من الفراغات، ومن هنا تقوم بعض السيدات بعمل الميكروبليدنج الذي تجعل الحواجب عريضة وكثيفة ولكن له أيضاً الكثير من الأضرار على المدى البعيد، لذلك يبحثون عن حيل أخرى للحصول على حواجب جذابة ومميزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الحواجب بالحناء بالتفصيل.

صبغ الحواجب بالحناء

يمكنك معرفة طريقة صبغ الحواجب بالحناء من خلال الخطوات التالية، فهي طريقة مميزة وطبيعية تعطي نتيجة فعالة من أول استخدام، وذلك بدلاً من الذهاب لصالون التجميل ودفع مبالغ باهظة في الكوافيرات، فإليكي الحل الأمثل والموفر في المنزل لصبغ الحواجب بمكونات طبيعية، موجودة في كل منزل.

تعاني بعض السيدات من حساسية الجلد، لذلك من الضروري وضع الحنة على مساحة صغيرة للتأكد من عدم التحسس من الحناء.

نحضر قلم تحديد ونقوم برسم الحاجب على الشكل الذي تريدين الحصول عليه.

اختاري اللون الذي ترغبين به سواء كان بني أو أسود أو أشقر.

يحضر مسحوق الحناء ووضع به القليل من الماء الدافئ ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح الخليط متجانس ومتماسك.

نحضر قطعة من القطن ونقوم بتمريرها على الحواجب لإزالة الزيوت التي توجد بها.

نضع الحناء عليها ونتأكد من توزيعها جيداً ومليء كافة الفراغات، مع ضرورة عدم وضع زوائد.

قومي بعد خمس دقائق بتخفيف خليط الحناء من الجزء الأمامي من أجل أن يكون المظهر طبيعي.

تترك لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم يتم إزالتها.

تدوم هذه الصبغة بالحواجب لمدة 15 يوم.

فوائد الحناء للشعر والحواجب

تعمل الحناء على صبغ الشعر باللون البني المحمر والبني الفاتح.

تساعد الحناء على صبغ الحواجب باللون البني الفاتح والداكن وتمنحه إطلاله مميزة.

تغذي الشعر وتمنعه هيشانه وتقصفه.

تساعد على تكثيف الشعر وتطويله بشكل طبيعي.

تكثف شعر الحاجب .

لها فوائد عديدة للبشرة والشعر.

تعالج قشرة الرأس والالتهابات الموجودة بالفروة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة استخدام صبغ الحواجب بالحناء التي يفضلها الكثير من السيدات دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل، فهذه الوصفة كافية إلى إعادة مظهر الحواجب وتصبح أكثر جاذبية عن قبل، وبالتالي تزداد كل سيدة ثقتها بنفسها أمام الجميع.