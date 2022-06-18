ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن وتنعيمه مهما كان خشن مجعد هيبقي زي الحرير في ساعتين

تتعدد طرق فرد الشعر ومنها المفيد للشعر ومنها الضار، حيث تعتمد بعض الفتيات على فرد الشعر بالبروتين أو الكيراتين، والبعض يستخدم المكواة أو السيشوار، ولكن يفضل البعض البحث عن طرق فرد الشعر بمكونات طبيعية، حيث تسبب الأدوات التي تعتمد عليها معظم الفتيات في تساقط الشعر بشدة مع كثرة الاستخدام، وكذلك تقصف الشعر وهيشانه وضعف بصيلات الشعر وترك فراغات في الشعر، لذلك تفضل الفتيات استخدام طرق الفرد الطبيعية والمضمونة وكذلك الغير مكلفة، لذا سوف نستعرض لكم جميع طرق فرد الشعر بمكونات طبيعية وسريعة المفعول وتساعد على تغذية الشعر وزيادة نعومته ولمعانه.

ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

ترغب جميع الفتيات في امتلاك شعر انسيابي وناعم ويسهل تمشيطه خلال دقائق، لذلك يبحثن عن طرق تساعد على فرد الشعر والتخلص من الخشونة والتجاعيد والتقصف المزعج، ولكن بمكونات طبيعية، لذا يمكنك فرد الشعر بكل سهولة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت السمسم.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة من زيت الخروع.

طريقة تحضير كيراتين لفرد الشعر الخشن

وتتم عملية الفرد الشعر الخشن وتنعيمه من خلال إتباع الآتي.

نحضر وعاء معدني ونضع فيه زيت الزيتون وزيت الخروع وجوز الهند وزيت السمسم وتدخله الميكروويف لمدة عشر دقائق حتى تذوب جميع الزيوت.

نغسل الشعر جيداً بالماء و نجففه.

نقسم الشعر إلى عدة أقسام ونبدأ في تدليك فروة الرأس بخليط الزيوت.

نوزع الخليط حتى الأطراف.

بعدها نضع فروة الرأس على الشعر لمدة ساعة.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر وتمشيطه.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر وتمشيطه. نكرر استخدام خليط الزيوت مرتين في الأسبوع.

وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر الخشن

نصف كوب من حليب جوز الهند.

نصف كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نخلط حليب جوز الهند وعصير الليمون في وعاء زجاجي.

نضع الوعاء في الثلاجة حتى يصبح قدام الخليط متماسك.

بعدها يتم استخدام الخليط في تدليك فروة الرأس.

يتم وضع فوطة ساخنة على الشعر لمدة نصف ساعة.

وأخيرا يتم غسل الشعر بالماء الفاتر وتمشيطه.

فرد الشعر عند بعض الفتيات يحتاج إلى عناء كبير وخاصة عند استخدام الأدوات التقليدية، أما عند فرده بالمكونات الطبيعية مثل الزيوت السابقة تساعد على تغذية الشعر وسهولة انسيابه وتفريشه، حيث تساعد الزيوت على تقوية بصيلات الشعر وتنعيمه وسهولة فرده لذا يمكن استخدام هذه الوصفات الطبيعية للتخلص من تجاعيد الشعر وجعل ال