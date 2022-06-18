مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

تعد البطاطس المقلية من الأكلات المفضلة لدى كل الفئات، وخاصةً الأطفال وصغار السن، نظراً لطعمها الشهي وسهولة مضغها وبلعها، وبالرغم من سهولة صنعها في المنزل، إلا أن هناك البعض من السيدات تفتقد لبعض الحيل التي تجعل البطاطس طرية من الداخل ولذيذة من الخارج في نفس الوقت، لذلك نقدم لك بعض الطرق التي تساعدك على قلي البطاطس دون أن تشرب كميات كبيرة من الزيت، وبأقل وقت ومجهود.

مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية

المكونات

3 حبات متوسطة من البطاطس.

زيت للقلي.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون امتصاص الزيت

قومي بوضع إناء متوسط الحجم به كمية مناسبة من الماء على النار.

قطعي حبات البطاطس إلى أصابع بعد تقشيرها تماماً، ثم أضيفها إلى الماء على النار، مع القليل من الملح.

انتظري حتى يصل الماء إلى درجة الغليان، ثم أضيفي الخل الأبيض إلى البطاطس أثناء سلقها، وارتكيها على النار لمدة 4 دقائق إضافية.

ارفعي الإناء من على النار، وقومي بتصفية البطاطس من الماء.

في طاسة على النار قومي بوضع كمية مناسبة من الزيت، وانتظري حتى يبدأ في الغليان، أضيفي أصابع البطاطس إلى الزيت بلطف.

انتظري لمدة 5-10 دقائق، حتى تستوي البطاطس، ثم ارفعيها من على النار على مناديل ورقية، حتى تتشرب كل كمية الزيت الزائدة.

وبذلك تصبح البطاطس جاهزة للأكل.

طريقة قلي البطاطس بدون امتصاص الزيت

3 حبات متوسطة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

التوابل والبهارات (بودرة ثوم، بودرة بصل، زعتر، ملح، فلفل أسود).

طريقة التحضير