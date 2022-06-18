نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الجاهز.. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والجلسرين برائحة الورد يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين في المقال التالي
مع بداية فصل الصيف نجد أن هناك الكثير من الأشخاص يعانون من كثرة التعرق وانبعاث رائحة سيئة مما جعل الكثير يذهب إلى استخدام مزيلات العرق حيث تعمل هذه المزيلات إلى توقف العرق وتمنع رائحة انبعاثه مما يضر بصحة الأنسان كثيرا ويؤدي إلى الإصابة بكثير من الأمراض مثل مرض السرطان والتهاب الجلد لذلك فهناك الكثير قام بالبحث عن المزيلات الطبيعية باستخدام الشبه والجلسرين وسوف نوضح كيفية عمل مزيل عرق طبيعي بمكونات طبيعية من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة مزيل العرق
نجد عندما نقوم بعمل مزيل عرق طبيعي نحتاج إلى مكونات طبيعية موجودة في كل منزل لا تكلفنا أي تكاليف كثيرة وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
- جلسرين.
- شبة .
- نشا.
- ليمون.
طريقة تحضير الوصفة
نحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر شبة مطحونة، نشا ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نضع عليهم بعض عصير الليمون والجلسرين.
- ونقوم بخلط جميع المكونات حتى تتجانس ثم نقوم بوضعه تحت الأبط وفي أماكن تسبب التعرق.
- نتركها بعض الوقت ثم نقوم بغسلها جيدا.
- نلاحظ بأنه نبقا طول اليوم بدون تعرق حتى اليوم التالي.
- نلاحظ أيضا بأن الجلسرين من المرطبات القوية التي تمنع العرق.
وصفة الليمون للعرق
يكون الليمون من المواد الطبيعية التي تساعد على القضاء على العرق والتخلص من العرق نهائيا وسوف نوضح طريقة عمل وصفة الليمون من خلال النقاط التالية..
- ليمون.
- شبة.
- زيت نعناع.
طريقة التحضير:
- نقوم بغمس الليمون في مطحون الشبة ودعك تحت الابط بها وسوف نلاحظ بأن هذه الوصفة الجبارة التي تمنع العرق نهائي.
- عند الانتهاء وشطف المكان نقوم بدهن زيت النعناع الذي يساعد على الترطيب وإعطاء رائحة جيدة.
- يمكن استخدام الليمون منفردا للقضاء على رائحة التعرق وذلك عن طريق دهن عصير الليمون في أماكن التعرق حتى يعمل على امتصاص العرق والتخلص منه نهائيا.
- تلك المكونات الطبيعية تعمل على التخلص من التعرق بشكل نهائي وتعطي احساس بالنعومة والحيوية الانتعاش
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي من الجاهز.. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والجلسرين برائحة الورد يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.