أحلي من الجاهز.. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والجلسرين برائحة الورد يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين

مع بداية فصل الصيف نجد أن هناك الكثير من الأشخاص يعانون من كثرة التعرق وانبعاث رائحة سيئة مما جعل الكثير يذهب إلى استخدام مزيلات العرق حيث تعمل هذه المزيلات إلى توقف العرق وتمنع رائحة انبعاثه مما يضر بصحة الأنسان كثيرا ويؤدي إلى الإصابة بكثير من الأمراض مثل مرض السرطان والتهاب الجلد لذلك فهناك الكثير قام بالبحث عن المزيلات الطبيعية باستخدام الشبه والجلسرين وسوف نوضح كيفية عمل مزيل عرق طبيعي بمكونات طبيعية من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة مزيل العرق

نجد عندما نقوم بعمل مزيل عرق طبيعي نحتاج إلى مكونات طبيعية موجودة في كل منزل لا تكلفنا أي تكاليف كثيرة وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

جلسرين.

شبة .

نشا.

ليمون.

طريقة تحضير الوصفة

نحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر شبة مطحونة، نشا ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع عليهم بعض عصير الليمون والجلسرين.

ونقوم بخلط جميع المكونات حتى تتجانس ثم نقوم بوضعه تحت الأبط وفي أماكن تسبب التعرق.

نتركها بعض الوقت ثم نقوم بغسلها جيدا.

نلاحظ بأنه نبقا طول اليوم بدون تعرق حتى اليوم التالي.

نلاحظ أيضا بأن الجلسرين من المرطبات القوية التي تمنع العرق.

وصفة الليمون للعرق

يكون الليمون من المواد الطبيعية التي تساعد على القضاء على العرق والتخلص من العرق نهائيا وسوف نوضح طريقة عمل وصفة الليمون من خلال النقاط التالية..

ليمون.

شبة.

زيت نعناع.

طريقة التحضير: