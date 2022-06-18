قرص بالعجوة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ وروعة أحلى من المخابز

قرص بالعجوة ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها منتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وهي تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظرا لاحتوائها على التمر المعروف بفوائده الكثيرة، والذي يمد الجسم بالطاقة، ويقوي جهاز المناعة أيضاً، كما تحتوي على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية، والذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان، وتقدم على وجبة الفطور من أجل فطور صحي، وتحرص ربات البيوت على تحضيرها لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة قراقيش بالشمر واليانسون وسوف تنال لإعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل قرص بالعجوة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل للشيف شيماء.

مكونات قرص بالعجوة

تتكون قرص بالعجوة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو دقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر حبيبات أو بودرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من القشطة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

مقادير الحشوة

نصف كيلو عجوة تقريبا.

ملعقة كبيرة من السمنة المذابة.

مقادير الوجه

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

سمسم محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل قرص بالعجوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب السائل والخميرة الفورية والسكر والخل والنشا والحليب البودرة، ثم نقلب جيدا حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.

ثم نحضر وعاء عميق آخر ونضيف إليه الدقيق والسمسم والقشطة والزيت، ثم نقلب جيدا باليد.

ثم نضيف خليط الحليب على خليط الدقيق، ثم نعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه العجوة والسمنة، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نشكل خليط العجوة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نمدهم باليد قليلا.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الماء والعسل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها

بعد ذلك نشكل الأقراص، نأخذ قطعة من العجينة، ثم نكورها ونمدها باليد قليلا، ثم نضع فوقها كرة من العجوة، ثم نغلقها ونكورها مرة ثانية، ثم نمدها باليد قليلا، ثم نغمس قرص العجين في خليط العسل، ثم في السمسم ونضغط علي القرص باليد قليلا لكي يلتصق السمسم بالقرص، ثم نضع القرص في صينية فرن مدهونة بالزيت.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية (مع مراعاة المباعدة بين الأقراص في الصينية).

ثم نغطي الأقراص ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نقوم بعمل شقوق في الأقراص بعد اختمارها حسب الرغبة بسكينه حادة أو بموس.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج.

ثم نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم قرص بالعجوة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

فوائد السمسم

يحتوي السمسم على فوائد عديدة لصحة الجسم تقيه من الكثير من الأمراض، ومن هذه الفوائد الآتي: