نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الشعر للركب.. ضعيها ليلة على الشعر تطويل وتكثيف وصفه هنديه عجيبه في المقال التالي

نقدم لكم أفضل خلطات هندية لتطويل الشعر، فكلنا نرى أن الهنود يتمتعن بشعر ناعم وانسيابي والتساؤل بشأن الخلطات التي تقوم الهنديات بتحضيرها واستخدامها على شعرهن كبير جدًا على مواقع الإنترنت المختلفة، وفي موضوعنا اليوم سنقوم بتقديم أكثر من وصفة هندية يتم تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة في منزلك ولا تكلفك شيء والنتيجة فعالة ومضمونة وبدون أي ضرر على الشعر وأفضل من أي زيوت أو كريمات تقومين بشراءها من محلات التجميل. أفضل خلطات هندية لتطويل الشعر القصير 1. وصفة جل الصبار مكونات عمل الوصفة:- كمية مناسبة من جل الصبار.

عسل نحل أبيض.

زيت جوز هند طبيعي.

زيت لافندر. طريقة التحضير:- قومي بوضع المكونات كلها مع بعضها حتى تصبح ممتزجة تمامًا وبدون أي شوائب أو تكتلات.

اشطفي شعرك جيدًا قبل وضع الخليط عليه ثم ابدئي في تطبيق الخليط على شعرك من أول الفروة حتى الأطراف.

دلكي رأسك جيدًا بالخليط ثم قومي بتركه على شعرك لمدة ساعتين على الأقل وغطيه أثناء الانتظار بغطاء رأس بلاستيكي.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالخليط جيدًا وكرري هذه الخلطة مرة واحدة من كل أسبوع والنتائج تظهر بعد فترة قصيرة من الاستخدام. 2. وصفة اللبن الرائب المكونات المطلوبة:- نصف كوب من اللبن الرائب.

عصير الليمون.

مسحوق الأملا. طريقة التحضير:- اخلطي كل المكونات مع بعضها حيث أن اللبن الرائب مفيد جدًا إلى صحة الشعر حيث أنه غني بالكثير من الفيتامينات المفيدة.

بعد ذلك قومي بتطبيق الخليط على شعرك من كل الأطراف والنواحي واتركيه ساعة على شعرك ثم قومي بشطفها جيدًا بماء فاتر وشامبو خالي من الكبريت. 3. وصفة الحلبة المطحونة مكونات الوصفة:- نصف كوب صغير من الحلبة.

كوب كبير من الماء الفاتر.

عصير ليمون. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بوضع الحلبة داخل الماء لفترة مناسبة ثم قومي بخلطها داخل الخلاط الكهربائي حتى تصبح مطحونة مع عصير الليمون.

طبقي الوصفة على شعرك المبلل ودلكي جيدًا بحركات دائرية من أول أطراف الشعر حتى جذوره واتركيه لمدة ساعة على شعرك.

اشطفي شعرك من الخليط جيدًا بالماء والشامبو وكرري هذه الخلطة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة تطويل الشعر للركب.. ضعيها ليلة على الشعر تطويل وتكثيف وصفه هنديه عجيبه - ثقفني

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