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أقوي من الليزر.. طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم من خلال موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” يمكنكم التعرف على أفضل طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد في الوجه والجسم، حيث أن هذه الوصفات يتم تحضيرها من مكونات طبيعية مفيدة للجسم والصحة ويعمل على إزالة الشعر من الجذور ومدة نمو الشعر مرة أخرى قد تطول إلى فترة مُرضية، وهذه الطرق هي وسائل بديلة لوسيلة الليزر الذي من أكبر عيوبه تكلفته الكبيرة حيث أن تكلفة الجلسة الواحدة كبيرة والأمر يتم على جلسات طويلة قد تصل إلى عشرات المرات. طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم وصفة الخميرة لإزالة الشعر الزائد مكونات عمل الوصفة:- مقدار مناسب من عسل النحل.

كيس من الخميرة الفورية.

ماء ورد.

عدة قطرات عصير ليمون. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس وتصبح جاهزة للاستخدام.

بعد ذلك قومي بتنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها وابدئي في تطبيق الخليط عليها.

ثم بعد ذلك اتركيه لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى يجف وأزيليه في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تتم الإزالة من جذور الشعر.

كرري هذه الخلطة مرتين أو مرة من كل أسبوع بحسب كثافة وغزارة الشعر الزائد عندك ولكن يجب الترطيب بعد هذه العملية مباشرة. وصفة الكركم واللبن الرائب لإزالة الشعر المكونات المطلوبة:- كمية مناسبة من الكركم المطحون.

دقيق أبيض.

كوب كبير من اللبن الرائب.

عصير ليمون. طريقة التحضير:- قومي بوضع المكونات كلها مع بعضها في طبق عميق وحجمه متوسط واخلطيهم بواسطة ملعقة خشبية.

نظفي المنطقة بالماء حتى تصبح خالية من أي شوائب وابدئي في فرد الخليط عليها بطبقة كثيفة.

اتركيه يجف تمامًا من على المنطقة لمدة ربع ساعة ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر وكرريها مرتين أسبوعيًا. وصفة الترمس لإزالة الشعر الزائد المكونات المطلوبة:- كمية من الترمس المطحون.

عصير ليمون طازج.

خل أبيض. طريقة التحضير:- اطحني الترمس جيدًا ثم قومي بإضافة المكونات كلها مع بعضها ثم قومي بتطبيقه على المنطقة.

اتركيه يجف تمامًا ثم قومي بإزالته وشطف المنطقة جيدًا وترطيبها بكريم مرطب وكرريها مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة أقوي من الليزر.. طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم بالخميرة والليمون بدون اى الم نهائيا - ثقفني

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