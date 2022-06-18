نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر اعملي ملبن الفواكه اللذيذ بدون جيلاتين ولا جلوكوز في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي
يكون الملبن من الحلويات اللذيذة التي تعطي طعام ومذاق جسم وتمد الجسم بكثير من الطاقة الذي يحتاج إليها وعندما نريد عمله في المنزل فأنه يتم عمله بأكثر من طريقة وأكثر من نكهة حيث توجد نكهة الليمون، البرتقال، الكيوي، الرمان، وتتميز تلك النكهات بطعم رائع ولذيذ لا يمكن الاستغناء عنها وسوف نلاحظ بأن الكثير من الأطفال يعشقون هذه الأطعمة وسوف نوضح طريقة عمل هذه النكهات المختلفة من خلال هذا المقال.
طريقة عمل ملبن الرمان
يتميز ملبن الرمان بطعمه الجميل والشهي وعندما نقوم بعمله نجده يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- كوب رمان.
- كوب سكر.
- ثلث كوب نشا.
- نصف ملعقة زبدة.
- ذرة ملح ليمون.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به الرمان، السكر، النشا ونقوم بتقليبهم على البارد.
- يرفع الخليط على النار ونقوم بتقليبه حتى تتجانس المكونات ويثقل القوام.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع ذرة ملح الليمون ونصف ملعقة زبدة ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس ويثقل القوم.
- نقوم بإخراجه وضعه في كيس ونقوم بفرده وتركه يبرد تماما.
- ثم يقطع ويغمس كل واحدة في السكر ثم نقوم بتقديمة
طريقة عمل ملبن البرتقال
يتميز الملبن بطعمه الجميل والشهي ونكهته الخاصة وعندما نقوم بعمله في المنزل يحتاج إلى مكومات بسيطة وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- كوب عصير برتقال مصفى.
- كوب سكر.
- ثلث كوب نشا.
- بشرة برتقال.
- ملعقة زبدة.
- ذرة ملح ليمون.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع به البرتقال، السكر، النشا، وبشر البرتقال ونقوم بتقليبهم جيدا على البارد.
- ثم نضع الخليط على النار ونقلب حتى يثقل القوام ثم نضع الزبدة وذرة ملح الليمون.
- تقلب جميع المكونات يصبح القوام ثقيلا نخرج القوام ونضعه على كيس ونقوم بفرده وتركه حتى يبرد تماما.
- عندما يبرد بشكل جيد يتم تقطيعه وغمسه في السكر وتقديمه.
- يمكن عمل الكثير من كميات الملبن بالأطعمة التي نريدها من الفاكهة بنفس الخطوات السابقة وتقدم سويا ليستمتع بها جميع أفراد الأسرة.
- يمكن عمل حلوي الجيلاتين الرائعة اللذيذة بكل سهوله في المنزل باستخدام كوب من السكر مع كوب من الماء علي النار حتي تلات دقائق ثم قومي بوضع ملعقة من الجيلاتين علي النار مع التقليب المستمر حتي تصبح مزيج منجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط في الثلاجة فهذا الخليط يعطي طعم رائع جدا جدا عز طعم حلوي الجيلاتين المعروفة بالجيلي كولا يمكننا بما سهوله عملها
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