لو عندك كوب سكر اعملي ملبن الفواكه اللذيذ بدون جيلاتين ولا جلوكوز في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

يكون الملبن من الحلويات اللذيذة التي تعطي طعام ومذاق جسم وتمد الجسم بكثير من الطاقة الذي يحتاج إليها وعندما نريد عمله في المنزل فأنه يتم عمله بأكثر من طريقة وأكثر من نكهة حيث توجد نكهة الليمون، البرتقال، الكيوي، الرمان، وتتميز تلك النكهات بطعم رائع ولذيذ لا يمكن الاستغناء عنها وسوف نلاحظ بأن الكثير من الأطفال يعشقون هذه الأطعمة وسوف نوضح طريقة عمل هذه النكهات المختلفة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل ملبن الرمان

يتميز ملبن الرمان بطعمه الجميل والشهي وعندما نقوم بعمله نجده يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كوب رمان.

كوب سكر.

ثلث كوب نشا.

نصف ملعقة زبدة.

ذرة ملح ليمون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به الرمان، السكر، النشا ونقوم بتقليبهم على البارد.

يرفع الخليط على النار ونقوم بتقليبه حتى تتجانس المكونات ويثقل القوام.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع ذرة ملح الليمون ونصف ملعقة زبدة ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس ويثقل القوم.

نقوم بإخراجه وضعه في كيس ونقوم بفرده وتركه يبرد تماما.

ثم يقطع ويغمس كل واحدة في السكر ثم نقوم بتقديمة

طريقة عمل ملبن البرتقال

يتميز الملبن بطعمه الجميل والشهي ونكهته الخاصة وعندما نقوم بعمله في المنزل يحتاج إلى مكومات بسيطة وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كوب عصير برتقال مصفى.

كوب سكر.

ثلث كوب نشا.

بشرة برتقال.

ملعقة زبدة.

ذرة ملح ليمون.

طريقة التحضير: