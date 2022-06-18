بكوبين دقيق وربع كوب زيت حضري بسكويت فاخر بطعم يجمع بين الكيك والبسكويت

يعتبر البسكويت بأنواعه من المخبوزات المحببة جداً لكل أفراد الأسرة، وتحرص كل الأمهات على عمل البسكويت في المنزل لتقديمه للأطفال بين الوجبات ويمكننا ببعض المكونات البسيطة تحضير بسكويت فاخر بطعم يجمع بين البسكويت والكيك حيث تحرص كل الأمهات على عمل البسكويت في المنزل لتقديمه للأطفال بين الوجبات بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت ويتم تشكيله بسهولة بدون استخدام ماكينة أو قطاعات، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، وصفة رائعة لعمل بسكويت فاخر بطعم يجمع بين البسكويت والكيك ستبهري به أسرتك بكل تأكيد.

مكونات البسكويت الفاخر

تتوفر مكونات عمل البسكويت في المنزل ولا نحتاج شراء أي مكونات مكلفة عند عمله، وسوف نقدم لكم فيما يلي مكونات عمل بسكويت فاخر بطعم رائع ومميز:

2 بيضة.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 كوب دقيق.

مكونات صوص الشوكولاتة

كوب حليب سائل.

2 ملعقة كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو غير محلى.

ملعقة صغيرة نشا.

كوب جوز هند مبشور.

طريقة التحضير

لنحصل على بسكويت بطعم مميز وقوام خفيف يجب الالتزام بخطوات التحضير التالية: