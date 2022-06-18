نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبين دقيق وربع كوب زيت حضري بسكويت فاخر بطعم يجمع بين الكيك والبسكويت في المقال التالي
يعتبر البسكويت بأنواعه من المخبوزات المحببة جداً لكل أفراد الأسرة، وتحرص كل الأمهات على عمل البسكويت في المنزل لتقديمه للأطفال بين الوجبات ويمكننا ببعض المكونات البسيطة تحضير بسكويت فاخر بطعم يجمع بين البسكويت والكيك حيث تحرص كل الأمهات على عمل البسكويت في المنزل لتقديمه للأطفال بين الوجبات بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت ويتم تشكيله بسهولة بدون استخدام ماكينة أو قطاعات، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، وصفة رائعة لعمل بسكويت فاخر بطعم يجمع بين البسكويت والكيك ستبهري به أسرتك بكل تأكيد.
مكونات البسكويت الفاخر
تتوفر مكونات عمل البسكويت في المنزل ولا نحتاج شراء أي مكونات مكلفة عند عمله، وسوف نقدم لكم فيما يلي مكونات عمل بسكويت فاخر بطعم رائع ومميز:
- 2 بيضة.
- نصف كوب سكر.
- ربع كوب زيت.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 2 كوب دقيق.
مكونات صوص الشوكولاتة
- كوب حليب سائل.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو غير محلى.
- ملعقة صغيرة نشا.
- كوب جوز هند مبشور.
طريقة التحضير
لنحصل على بسكويت بطعم مميز وقوام خفيف يجب الالتزام بخطوات التحضير التالية:
- نضع البيض ونصف كوب سكر ورشة ملح في إناء عميق ثم نخفق المكونات بالمضرب الكهربي على سرعة عالية حتى نحصل على خليط أبيض اللون.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا وربع كوب زيت ونقلب بالملعقة ثم نزود كوبين من الدقيق بالتدريج مع إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نقلب المكونات برفق حتى يختفي الدقيق وتتشكل لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل مع ضرورة عدم المبالغة في العجن.
- نشكل العجينة لكرات صغيرة ونضغط عليها برفق ونضعها في صينية مدهونة بزيت أو زبدة مع مراعاة ترك مسافة بين قطع البسكويت لأن حجمها سيزيد أثناء الخبز.
- ندخل البسكويت فرن ساخن قبلها بعشر دقائق على درجة 180 مئوية وتكون النار من أسفل فقط.
- تستغرق مدة خبز البسكويت من 10 إلى 12 دقيقة حتى تمام النضج، ثم نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد.
- لتحضير صوص الشوكولاتة: نذوب ملعقتين من السكر وثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى وملعقة صغيرة نشا في كوب حليب.
- ثم نرفع الخليط على النار وبمجرد أن يبدأ في الغليان نرفعه عن النار ونتركه يبرد تماماً.
- بعد أن يبرد البسكويت نضعه في صوص الشوكولاتة ثم في جوز الهند المبشور ويقدم بألف صحة وعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوبين دقيق وربع كوب زيت حضري بسكويت فاخر بطعم يجمع بين الكيك والبسكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.