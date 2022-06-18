اسرار الهنود.. الكوكاكولا والنشا كنز في بيتك لن تستغني عنه لازاله الشعر من الجذور وبدون الم نهائيا

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اسرار الهنود.. الكوكاكولا والنشا منز في بيتك لن تستغني عنه تعرفي على وصفة من وصفات فعالة ومميزة في التخلص من الشعر الزائد وهي وصفة الكوكاكولا والنشا لإزالة الشعر، حيث أننا نجد في الفترة الحالية أن استخدامات الكولا تنوعت واختلفت وأصبح يتم استخدامها في العناية بالشعر والجسم والبشرة، ومشكلة الشعر الزائد هي مشكلة كبيرة ويجب الاهتمام بنظافتنا الشخصية، وتبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الطرق التي تساعدها في إزالة شعر جسمها الزائد وفي نفس الوقت لا تكون مؤلمة ولا مكلفة وهذا هو ما سنقدمه لكم. وصفة الكوكاكولا والنشا لإزالة الشعر الزائد مكونات الوصفة:- ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كوب صغير من الكوكاكولا. طريقة التحضير بالخطوات:- اخلطي المكونات مع بعضها حتى تتجانس واشطفي المنطقة التي تريدين التخلص من الشعر الزائد منها.

جففي المنطقة قليلًا ثم ابدئي في توزيع الخليط عليها ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه على المنطقة لمدة ربع ساعة تقريبًا.

أزيلي الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تكون الإزالة من الجذور تمامًا وتقل فرصة نموه مرة أخرى أو بعد فترة قصيرة.

كرري هذه الطريقة مرتين من كل أسبوع واحرصي على الترطيب بعد استخدامها مباشرة حتى تتجنبي حدوث أي التهابات. وصفة النشا والليمون لإزالة الشعر مكونات الوصفة:- عصير ليمون.

نشا ذرة في ملعقتين.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض. خطوات التحضير:- قومي بخلط المكونات في وعاء مناسب وقلبيهم حتى يصبح الخليط عبارة عن عجينة طرية ولينة.

نظفي المنطقة جيدًا وليكن البشرة أو المناطق الحساسة في الجسم ثم ابدئي في توزيع العجينة على المنطقة بطبقة كثيفة.

اتركيه عليها لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم قومي بإزالتها بيديك في عكس اتجاه نمو الشعر وكرريها ثلاث مرات أسبوعيًا. وصفة الكركم لإزالة الشعر مكونات الوصفة:- مسحوق الكركم.

ماء فاتر.

ماء ورد.

نشا الذرة. خطوات التحضير:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها ثم ابدئي في تطبيقها على المنطقة بعد تنظيفها جيدًا بالماء والغسول.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة نصف ساعة ثم قومي بشدها وإزالتها في عكس اتجاه نمو الشعر وكرريها مرتين أسبوعيًا. وصفة طبيعة لإزالة الشعر الزائد بدون ألم يتم مزج معلقة كبيرة من النشا ويضاف لها القليل من السكر وبياض بيضة، ومن ثم يطبق الخليط على الشعر الزائد في الجسم ويترك حتى أن يجف تمامًا ومن ثم تفرك البشرة باتجاه معاكس للشعر.

عليك بخلط ملعقتين من دقيق الشوفان مع حبة من الموز وتقلب المكونات سويًا، وتوضع العجينة على الشعر الزائد بالجسم وتدلك البشرة لمدة ربع ساعة ومن ثم يشطف الجسم بالماء البارد. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. الكوكاكولا والنشا كنز في بيتك لن تستغني عنه لازاله الشعر من الجذور وبدون الم نهائيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. الكوكاكولا والنشا كنز في بيتك لن تستغني عنه لازاله الشعر من الجذور وبدون الم نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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