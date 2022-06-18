بكوب دقيق أصنعي كيكة الرواني الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية وبطعم لا يقاوم

كيكة الرواني تعتبر من الحلويات الشرقية اللذيذة والتى تشتهر فى كل البيوت المصرية لأن يقبل عليها جميع الناس سواء الكبار أو الصغار، لأنها عبارة عن خليط من البيض ودقيق السميد والسكر والبيكنج بودر والفانيليا فكيكة الرواني لها طعم جميل جدا، وعند إضافة طبقة من القشطة فوقها والشربات المقطر تزيد من طعمها جمالا، وتقدم قطع كيكة الرواني للضيوف فى المناسبات أو فى الحفلات، ويحب العديد من الناس تناول كيكة الرواني فى وجبة الإفطار مع كوب الحليب أو كوب الشاي أو كوب الكاكاو، والبعض يفضل تناولها فى أى وقت من أوقات اليوم كنوع من التحلية بعد تناول الطعام، وكيكية الروانى لها فوائد كثيرة وعديدة فهى تعطي النشاط والطاقة والحيوية، وتقوى العظام والأسنان لأنها تحتوى على الحليب، فلا ينصح أصحاب مرض السكر بكثرة تناول كيكية الرواني لأنها تحتوى على الشربات، وسوف نعرض فى هذا المقال طريقة عمل كيكة الرواني بمقادير مضبوطة وبمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبتكلفة فى متناول الجميع فلا ينصح بشراء كيكة الرواني من محلات الحلويات لأن لا نضمن جودة مكوناتها.

مكونات كيكة الروانى

خمسة حبات من البيض

ملعقة واحدة كبيرة الحجم الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

كوب واحد كبير الحجم من السكر

كوب واحد كبير الحجم من الدقيق

كوب واحد كبير الحجم من دقيق السميد

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

طريقة عمل الشربات المقطر

إثنين كوب كبير الحجم من السكر

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

نصف عصير ليمون

طريقة عمل كيكة الروانى