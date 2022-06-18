تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

روج الشفايف الطبيعي، يمكن عمل مختلف مستحضرات التجميل الطبيعية في المنزل، والتى تعالج مشاكل البشرة بدلا من استخدام المستحضرات الصناعية، ومن بين أهم ادوات الميكب أب التي لا تستغني عنها الفتيات روج الشفايف، حيث تحتاجه الفتيات لتلوين الشفايف وترطيبها وخاصة أثناء الذهاب إلى العمل أو حضور المناسبات، ولكن الألوان الصناعية قد تضر البشرة ويفضل الاعتماد على الروج الطبيعي الذي يساعد على ترطيب الشفايف وتنعيمها وجعل لونها مميز وجذاب، لذلك تبحث معظم الفتيات عن طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل بمكونات بسيطة، لذا سوف نوضح لكم طرق عمل الروج الطبيعي السحري خلال دقائق.

مكونات عمل وصفة روج الشفايف الطبيعي

يمنح روج الشفايف مظهر مميز للوجه، كما تفضل بعض الأمهات تزيين نفسها بالمنزل، وكثير من الفتيات لا يمكنهم الخروج من المنزل إلا بعد وضع الروج، لذلك يبحثن عن طرق عمل روج الشفايف الطبيعي بمكونات طبيعية بسيطة، وتتمثل مكونات الروج بجميع الألوان في الآتي.

ملعقة من شمع العسل صغيرة.

1 ملعقة من زبدة الكاكاو.

زيت جوز الهند ملعقة صغيرة.

نحتاج إلى قطرتين من لون الطعام الأحمر.

قطرة من زيت عطري.

قطرة من زيت عطري. فازلين

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي بملعقة فازلين

تتعدد أنواع مستحضرات التجميل التي تستخدمها الفتيات في تجميل الوجه وإخفاء عيوب البشرة من آثار الحبوب والتجاعيد وخلايا الجلد الميت، كما تفضل الفتيات استخدام روج الشفايف الطبيعي الذي يساعد على ترطيب الشفايف تلوينها وإخفاء قشرة وجفاف الشفايف المزعج، لذلك تلجأ الفتيات إلى استخدامه، والروج الطبيعي يساعد على تنعيم الشفايف وجعلها لامعة ومميزة، ويمكن تحضيره في المنزل من خلال إتباع الآتي.

نضع زيت جوز الهند وشمع العسل والكاكاو في وعاء ونضعها في حمام بخار حتى تذوب جميع المكونات.

بعد ذوبان الخليط نضيف إليه لون الطعام الأحمر أو حسب اللون الذي ترغبين فيه مع إضافة الزيت العطري.

نقلب جميع المكونات ونضعها في زجاجة روج نظيفة ومعقمة.

بعدها نضع الزجاجة في الثلاجة حتى تبرد.

يمكن إخراج الروج بعد أن يبرد واستخدامه في أي وقت.

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب الشفايف ومنع ظهور التشققات

روج الشفايف من اكتر الأشياء التي لا غني عنها حيث أن الروج يعمل ترطيب الشفايف ويجعل لونها جذاب وجميل كما أن يجعل المظهر جميل لذا فإن روج الشفايف الذي يتم شراؤها من المحلات أصبح غالي الثمن ويحتوي علي مواد كيميائية يمكن أن تضر بالشفاه فتبحث الكثير من الفتيات عن وصفة طبيعة يمكن من خلالها عمل روج الشفايف الطبيعي