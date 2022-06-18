خلطة منزلية فعالة 100% لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة

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تهتم الفتيات والسيدات الذين يعانون من رموش وحواجب خفيفة بالبحث على طرق طبيعية وآمنه لتكثيف الحواجب وتطويل وتكثيف الرموش لأنها تظهر وجه السيدات بمظهر جميل فالبعض منهم يلجأ إلى إستخدام قلم الحواجب لتكثيفها وملئ الفراغات ومنهم من يستخدم الصبغات الضارة، ويلحأ البعض إلى إستخدام الماسكرا لتكثيف الرموش، ويستخدمون الرموش الصناعية لتظهر طويلة وكثيفة فكل هذه الحلول خاطئة تسبب سقوط شعر الحاجبين والرموش لذلك ننصح بإستخدام وصفة طبيعية مكونة من زيت الخروع وزيت اللوز والكركم وزيت القرنفل والحنة والقهوة فيمكن عمل هذه الخلطة فى المنزل لأن مكوناتها متوفرة فى جميع المحلات والأسواق بأسعار مناسبة، فهذه الخلطة عند وضعها على الحاجبين تكثف من شعر الحاجبين وتملئ الفراغات، وعند وضعها على الرموش تعمل على تطويلها وتكثيفها بشكل آمن، وسوف نقدم إليكي كيفية طريقة عمل وصفة لتكثيف وتطويل الحاجبين والرموش، والإستغناء كل مستحضرات التجميل التى تباع بأغلى الأسعار، وعند إستخدام هذه المستحضرات تعمل بالفعل علي تطويل تكثيف الحاجبين والرموش ولكن بشكل مؤقت، وبمجرد غسل الوجه يزول هذا. مكونات تكثيف وتطويل الرموش والحواجب ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحنة الطبيعية

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت القرنفل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الليمون

فرشاة

إناء طريقة عمل خلطة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب أولا نقوم بتحضير إناء ثم نضع به زيت الخروع وزيت اللوز وزيت القرنفل وزيت الزيتون وزيت إكليل الجبل ثم نقوم بتسخينه فى الميكرويف.

وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المكونات من ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحنة الطبيعية وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكركم وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نقوم بوضع هذه الخلطة على الحواجب والرموش بإستخدام فرشاة ناعمة ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسلها بالماء الفاتر جيدا، وسوف نلاحظ النتيجة.

وتكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع، وسوف نلاحظ تكثيف وتطويل الرموش والحواجب في الأسبوع الثانى بإستخدام هذه الخلطة السحرية لذلك ننصح بتجربتها. عمر شويل - جدة خلطة منزلية فعالة 100% لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة منزلية فعالة 100% لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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