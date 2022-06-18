اقوي وصفة لتبيض الوجه والجسم من البقع والتصبغات من أول استعمال

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عمر شويل - جدة أقوي وصفة لتبيض الوجه والجسم من البقع، من الأمور التي تهم كل سيدة وفتاة تفتيح الجسم بشكل سريع والتخلص من البقع والتصبغات، لانة البشرة البيضاء تظهر جمال المرأة لذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد في تبيض الوجه والجسم دون حدوث أي مشاكل للبشرة من استخدامه، بدل من استخدام كريمات التفتيح باهظة الثمن ولا تعطي نتيجة قوية.

اقوي وصفة لتبيض الوجه والجسم من البقع والتصبغات

خلطة الحليب والعسل

من أسهل الخلطات وأفضلها للتخلص من البقع والتصبغات في البشرة، لأن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة ويساعد في اكتساب البشرة النضارة والجمال، فكل ما عليك خلط العسل والحليب جيداً، وتوزيع على البشرة وتركة لمدة 10 دقائق، ثم قومي بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر.

وصفات طبيعيه لتبيض الوجه والجسم من أول أستعمال

ماسك الشوفان مع الحليب

المكونات

دقيق شوفان.

ملعقة من العسل.

كمية مناسبة من الحليب.

طريقة التحضير

قومي بوضع دقيق الشوفان والعسل وكمية مناسبة من الحليب، عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على المناطق الداكنة في البشرة، اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة ثم عليك غسلة جيداً بالماء الفاتر، وستلاحظين اختفاء البقع عند الاستمرار على هذه الوصفة.

أقوي وصفة لتبيض البشرة وتوحيد لونها

المكونات

8 إلي 10حبات من اللوز.

كمية من الحليب.

ملعقة من مسحوق خشب الصندل.

نصف ملعقه من العسل.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بنقع اللوز في الحليب لمدة ليلة كاملة، ثم قومي بتقشير اللوز وطحنة للحصول على مسحوق، قومي بوضع مسحوق اللوز في وعاء واضيفي إلية باقي المكونات، عليك خلط المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلين على معجون ناعم، يتم توزيع الخليط على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة، عليك غسل الوجه جيدا بالماء والاستمرار على هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع، فهذه الوصفة مفيدة جداً للبشرة وتخلصنا من البقع والتصبغات في البشرة بشكل سريع ودون أي أضرار من استخدامها، فكل ماعليك الاستمرار على هذه الوصفات لكي تحصل على نتيجة فعالة ستلاحظ التغير بشكل سريع.

نصائح هامة للعناية بالبشرة

يجب أن نستخدم غسول طبيعي مناسب لنوعية بشرتك بشكل يومي للحفاظ على البشرة صافية.

البعد عن استخدام مستحضرات التجميل لأنها تسبب في أضرار كتيرة للبشرة.

الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم لانة يساعد في منح البشرة صفاء وجمال.

الحرص على استخدام الكريمات الطبيعية التي تساعد في تبيض البشرة وحل مشاكل البشرة.

يجب الإهتمام بالبشرة بشكل يومي من خلال استخدام غسول طبيعي يساعد على تفتيح البشرة، ويساعد على. علاج الحبوب المنتشرة فيجب غسل الوجه بشكل مستمر، البعد عن استخدام مستحضرات التجميل بشكل يومي لأنة يزيد من مشكلات البشرة ويؤثر على نضارة البشرة وجمالها، عليك تناول أكبر قدر من الماء بشكل يومي حتي تحصل علي بشرة جميلة وصافية.