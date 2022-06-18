ملعقة من القهوة وزيت الزيتون تخلصي من تجاعيد السينين ومنحي بشرتك بياض ناصع

ماسك القهوة وزيت الزيتون من أقوي الماسكات المرطبة للجلد حيث يعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل مبهر، ويجعلك تتمتعي ببشرة بيضاء وجميلة بدون تجاعيد نهائياً، ويساعد على أغلق المسام الواسعة، ويخفي تجاعيد عشرين سنه في دقائق، ويعطي للبشرة النعومة والترطيب ويجعلها تبدو أصغر سناً، وطريقة صنع الماسك بالمنزل سهلة وبسيطة وتستطيع السيدات والفتيات القيام بعمله بدل من شراء بعض المنتجات التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك القهوة وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك القهوة وزيت الزيتون

يحتوي الماسك على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من القهوة. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. نصف ملعقة صغيرة من السكر الخشن. نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القهوة وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بدمج جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج ونحصل على الخليط المناسب.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونجففه جيداً من الماء.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي، ثم ندلك برفق لمدة خمس دقائق حتى يتشرب الوجه الخليط.

نترك الماسك على الوجه لمدة عشرين دقيقة ، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

يفضل وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أروع النتائج.

فوائد ماسك القهوة وزيت الزيتون للبشرة

سوف نتحدث معكم اليوم على العديد من الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الماسك وهى كالتالي:-

يمنح البشرة المرونة ويشد التجاعيد بشكل رائع. كما يساعد على تبييض البشرة وإزالة التصبغات الجلدية. كما يزيد من نعومة وللمعان البشرة ويحميها من الجفاف. يقلل من ظهور البثور السوداء وحب الشباب الذي يشوه مظهر الوجه. يحمي البشرة من عوامل الطبيعية الضارة التي تسبب الاسمرار وغمقان الوجه. كما يساعد على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة. يساهم في غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها. يجدد الأنسجة التالفة ويحافظ على نضارة البشرة.

ماسك القهوة وزيت اللوز لتفتيح البشرة

نقوم بخلط ملعقة صغيرة من القهوة، مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر وقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيداً بالماء الفاتر حتى تتفح مسام البشرة المغلقة.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي وندلك برفق لمدة عشر دقائق حتى نزيل الاسمرار نهائياً.

يترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، نكرر وضع الماسك على الوجه كل يوم قبل النوم.

ماسك القهوة والزبادي لإزالة الرؤوس السوداء

يجب إتباع الخطوات التالية عند تحضير الماسك بالمنزل وهى كما يلي:-