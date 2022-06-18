قنبلة التفتيح.. ماسك لبان الذكر والفازلين الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه فى دقائق

العناية بالبشرة ليست بالأمر السهل، حيث تحتاج البشرة لعناية خاصة على حسب نوعها دهنية، جافة، عادية، مختلطة، كل نوع بشرة له روتين عناية خاص به، ولكن تشترك كل أنواع البشرة في شيء واحد وهي مشاكل التجاعيد والبقع الداكنة وآثار الحبوب. ماسك لبان الذكر والفازلين لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة سيساعدك على التخلص من جميع مشاكل بشرتك لأن وصفته مليئة بمكونات ذات فائدة كبيرة على البشرة، هذه الوصفة إذا تم الاستمرار عليها ستحصلين على نتيجة مرضية لك، سنتعرف أولًا بمكونات الوصفة ثم نقوم بتوضيح خطوات التحضير، اتبعى المقال لآخره للتعرف على الوصفة السحرية لإزالة التجاعيد والبقع الداكنة نهائيًا من الوجه.

ماسك لبان الذكر والفازلين لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

دعونا نتعرف على مكونات ماسك لبان الذكر والفازلين لتفتيح البشرة وجعلها صافية من أي مشاكل، وتلك المكونات تتمثل في:

ليمونة واحدة.

فازلين.

لبان الذكر.

نشا.

زيت جوز الهند الخام.

طريقة تحضير ماسك لبان الذكر والفازلين لتفتيح البشرة

كل مكون في الوصفة هو مهم جدًا، كل مكون له فائدة على بشرتك، لذلك قمنا بوضع جميع تلك المكونات في وصفة لبان الذكر والفازلين لإعطاء أفضل النتائج لك، وخطوات تحضير الوصفة هي:

نقوم بجلب وعاء ونضع به ملعقة كبيرة واحدة من لبان الذكر بعد أن يتم تركه في الماء لمدة يوم كامل.

ثم نضع الوعاء على النار وننتظر حتى يتم الذوبان.

نضيف له ملعقة ونصف من الفازلين ونقلب مجددًا حتى يذوبا معًا.

نرفع الوعاء من على النار ونضعه على طاولة ثم نضيف للمزيج نصف ليمونة يتم عصرها، وملعقة ونصف من النشا، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام، ونبدأ بتقليب جميع المكونات معًا حتى يتجانسوا.

ثم ننتظر ساعة على الأقل حتى يفقد المزيج سخونته.

يجب عليكي غسل البشرة جيدًا قبل استعمال الوصفة.

كل يوم قبل الخلود إلى النوم يتم توزيع مقدار مناسب من الوصفة على كامل وجهك.

يتم تكرار الوصفة مرتين في اليوم.

الوصفات المنزلية لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

تعد الوصفات المنزلية من أكثر الوصفات أمانًا على البشرة لأننا نصنعها بأيدينا، ويكون مصدر المكونات هو مطبخ البيت، لذلك ابتعدي عن أي وصفة جاهزة قد تقوم بتدمير بشرتك بسبب المكونات الغبار معروفة بها، كذلك ينصح العديد من خبراء العناية بالبشرة باستخدام الوصفات التي تحتوي على خضروات أو مكونات طبيعية للحصول على نضارة وحيوية البشرة.