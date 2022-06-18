اصنعي بنفسك قرص العجوة الطرية بالزبادي أجمل خبز صحي تقدميه للأطفالك أحلى من الأفران

قرص العجوة الطرية بالزبادي ، من أجمل أنواع المخبوزات الهشة التي يعشقها الكثير من الناس يرغبون في صنعها في المنزل بدل من شرائها من الأفران بأسعار غالية الثمن، كما تتميز القرص بحشوة العجوة اللذيذة التي تجعل تجذب الكثير من الناس إليها يفضلون تناولها بجانب كوب من الحليب أو الشاي الساخن، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع الأمهات القيام بعملها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قرص العجوة الطرية بالزبادي أجمل أنواع المخبوزات الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الأفران.

مكونات عمل قرص العجوة الطرية بالزبادي

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الحليب.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السمنة السائلة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كيلو من الدقيق الفاخر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.

كوب من السكر.

نصف كيلو من العجوة الجاهزة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٢ كوب من الماء الدافئ حسب الرغبة.

ذرة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قرص العجوة الطرية بالزبادي بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها السكر، والزيت، والسمنة، والحليب، والزبادى ونخفق جيداً بواسطة اليد حتى يذوب السكر تماماً. ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، والسمسم، والخميرة ونقلب باستمرار حتى يختفي الدقيق تماماً. نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية سهلة التشكيل، ثم نغطي الوعاء ونتركه في درجة الحرارة الغرفة حتى يتضاعف حجمه. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت ونتركها حتى ترتاح. نحضر العجوة ونضعها في طبق كبير الحجم، ثم نضيف إليها الزبدة ونعجن باستمرار حتى تصبح طرية وناعمة.

طريقة حشو قرص العجوة الطرية بالزبادي

توجد بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات ناجحة بالمنزل وهى كما يلي:-