نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة الهندية المعجزة لتكثيف وتطويل الشعر لحد الركب وإنبات وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ في المقال التالي
الشعر الطويل يعطي لجميع أنواع الوجه شكل جميل وجذاب مثل الوجه المدور أو الوجه المربع أو الوجه المثلث، ويتميز الشعر الطويل بأن له العديد من التسريحات فى الشعر، ويتميز أيضا بأنه يعطي الدفئ فى فصل الشتاء فى أيام البرد القارس، وخاصة فى وجود الأمطار يكون الشعر مبلل بالماء فيزيد من جمال الشعر، لذلك تهتم كل الفتيات والسيدات الذين يملكون شعر قصير بالبحث على طريقة لتطويل الشعر فتجد أن الوصفة الهندية، والتى يغفل عنها جميع الناس هى التى تعمل على تطويل الشعر القصير، وليس هذا فقط بل تعمل على تنعيم الشعر والحفاظ على صحة ولمعان الشعر، وتقضي على القشرة الموجودة فى فروة الرأس، وتحمي الشعر من الجفاف، وتعالج تقصف وهيشان الشعر، لذلك سوف نقدم الوصفة الهندية حتى يصبح شعرك مثل ممثلات الهنود، والمكونة من زيت الخروع وزيت اللوز والحليب وزيت الأفوكادو وجل الصبار والحنة فليس من الصعب تحضير هذه الخلطة فى المنزل والتى تباع مكوناتها بأسعار بسيطة جدا، وهذه الوصفة تناسب كل أنواع الشعر سواء كان الشعر جاف أو مجعد أو مقصف أو دهني، وسوف نقدم إليكي كيف تصنعين هذه الوصفة التى لا تستغرق الكثير من الوقت وتعطيكي أفضل النتائج وتتباهين بشعر ساحر وجذاب.
مكونات وصفة هندية لتطويل الشعر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الأفوكادو
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من جل الصبار
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحنة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشا
طريقة عمل وصفة هندية لتطويل الشعر
- أولا نقوم بغسل وتنظيف الشعر من الدهون والزيوت العالقة بالشعر بالماء الدافئ ثم يتم تجفيفه جيدا بالمنشفة.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع به الحنة والنشا ثم نقوم بإضافة الحليب السائل ثم نمزجهم جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات من زيت الخروع وزيت اللوز وزيت الأفوكادو وجل الصبار وزيت جوز الهند ثم يتم خلطهم جيدا بملعقة خشبية مع بعضهم البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.
وبعد ذلك نبدأ بتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية ثم نوزع الخلطة جيدا فى فروة الرأس ومنتصف وأطراف الشعر ثم نتركه على الشعر لمدة خمسة وعشرون دقيقة.
- وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، وعند تكرار هذه الخلطة سوف يصبح الشعر طويل ولامع بإستخدام الوصفة الهندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة الهندية المعجزة لتكثيف وتطويل الشعر لحد الركب وإنبات وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.