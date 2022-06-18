الخلطة الهندية المعجزة لتكثيف وتطويل الشعر لحد الركب وإنبات وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ

الشعر الطويل يعطي لجميع أنواع الوجه شكل جميل وجذاب مثل الوجه المدور أو الوجه المربع أو الوجه المثلث، ويتميز الشعر الطويل بأن له العديد من التسريحات فى الشعر، ويتميز أيضا بأنه يعطي الدفئ فى فصل الشتاء فى أيام البرد القارس، وخاصة فى وجود الأمطار يكون الشعر مبلل بالماء فيزيد من جمال الشعر، لذلك تهتم كل الفتيات والسيدات الذين يملكون شعر قصير بالبحث على طريقة لتطويل الشعر فتجد أن الوصفة الهندية، والتى يغفل عنها جميع الناس هى التى تعمل على تطويل الشعر القصير، وليس هذا فقط بل تعمل على تنعيم الشعر والحفاظ على صحة ولمعان الشعر، وتقضي على القشرة الموجودة فى فروة الرأس، وتحمي الشعر من الجفاف، وتعالج تقصف وهيشان الشعر، لذلك سوف نقدم الوصفة الهندية حتى يصبح شعرك مثل ممثلات الهنود، والمكونة من زيت الخروع وزيت اللوز والحليب وزيت الأفوكادو وجل الصبار والحنة فليس من الصعب تحضير هذه الخلطة فى المنزل والتى تباع مكوناتها بأسعار بسيطة جدا، وهذه الوصفة تناسب كل أنواع الشعر سواء كان الشعر جاف أو مجعد أو مقصف أو دهني، وسوف نقدم إليكي كيف تصنعين هذه الوصفة التى لا تستغرق الكثير من الوقت وتعطيكي أفضل النتائج وتتباهين بشعر ساحر وجذاب.

مكونات وصفة هندية لتطويل الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الأفوكادو

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من جل الصبار

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحنة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشا

طريقة عمل وصفة هندية لتطويل الشعر