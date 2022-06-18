نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات فرد للشعر الكيرلي … افردي شعرك المجعد الآن في المنزل بأقوى الوصفات المجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات فرد للشعر الكيرلي ، حيث تختلف أنواع الشعر التي يتمتع بها المرء ويعتبر الشعر الكيرلي أحد هذه الأنواع، والذي يعتبره البعض مجعد أو ناشف، وغير مناسب بالنسبة لهم ويصبح أمر مزعج عند تمشيطه والاعتناء به، على العكس لدى البعض الآخر فهو يضفي عليهم إطلالة متميزة، واتجهت بعض الفتيات في تحويل شعورهم إلى كيرلي، ولكن هناك فئة من الفتيات تعتبر الشعر الكيرلي من عيوبهم التي يرغبون في التخلص من هذا النوع من الشعر، لما يسبب لهم من مظهر غير لائق أمام الآخرين، فإذا كنت من هؤلاء الفتيات سنقدم لكي بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر الكيرلي، و بعض النصائح للعناية بها سواء عند الاستحمام أو أثناء التمشيط.

وصفات فرد للشعر الكيرلي

هناك العديد من العلاجات التي بإمكانها القضاء على الشعر المجعد مثل الكيراتين، والبروتين، وقد تكون هذه العلاجات مكلفة للبعض، لذا نعرض أحد أبرز الوصفات التي تساعد على فرد الشعر المجعد، أهمها:

وصفة العسل والحليب

يتم وضع ملعقة كبيرة من العسل في كوب حليب كامل الدسم، وتوزيعه على الشعر مع تدليك فروة الرأس، وتركه لمدة نصف ساعة ثم غسله بالشامبو المفضل.

خلطة زيت الزيتون وزيت جوز الهند

يساعد حمام الزيت المكون من زيت الزيتون وزيت جوز الهند في فرد الشعر المجعد.

حيث نقوم بتدفئة خليط من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

ثم توزيعه على فروة الرأس، وتركه لمدة 60 دقيقة.

ثم غسل الشعر بالشامبو والبلسم المفضل.

حليب جوز الهند للشعر المجعد

يمكن استخدام حليب جوز الهند مع الليمون للتخلص من الشعر المجعد عن طريق وضع عصير ليمونة في كوب من الحليب، وتوزيعها على جميع أجزاء الشعر، وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو والبلسم.

نصائح لفرد الشعر الكيرلي

نقدم لكي بعض النصائح الثمينة التي تساعد في فرد الشعر المجعد، أهمها: