نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلاوة الطحينية بطريقة المصانع وتحدي وبمقادير مظبوطة وغير مكلفة بطعم وقوام لذيذ في المقال التالي
من المعروف أن الحلويات هي الأكثر تناولا فكل الأشخاص يعشقونها وبالتحديد الأطفال ومن أكثر أنواع الحلوى المحببة هي الحلاوة الطحينية، حيث أنها تتميز بطعم لذيذ جدا ورائع وعادة يتناولونها في الإفطار أو في وجبة العشاء وعادة يحبونها الأطفال عندما يتم حشوها في سندوتشات، ومن الممكن أن نضيف إلى الحلاوة الطحينية عند تناولها القليل من القشطة وهذا يكون علي حسب الرغبة وقد توجد نكهات وأنواع كثيرة للحلاوة الطحينية، فنجد حلاوة طحينية بالمكسرات أو سادة أو بالشوكولاتة ومن الممكن أن يتم عملها بالكاكاو الخام، ونظرا لتناولها بشكل كثير يقومون معظم الناس بشرائها، ولكن في هذا الوقت نجد زيادة في أسعار السلع ومنها الحلاوة الطحينية، وبسبب هذا تقوم كل إمرأة بالبحث عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل وطريقتها سهلة جدا ولا تحتاج إلى تكاليف كثيرة وأيضا لا تتطلب إلى وقت أو جهد عند عملها، ويمكن أن نقوم بعملها بإستخدام النكهة المفضلة ونحتفظ بها في الثلاجه لأطول فترة ولابد من الإحتفاظ بها في علبة ويفضل أن تكون بلاستيكية.
مكونات الحلاوة الطحينية
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- كوبان كبيران من الحليب البودر.
- كوبان كبيران من السكر البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الزيت النباتي.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كوبان كبيران من السمسم المحمص.
- كمية مناسبة من المكسرات مثل الفول سوداني.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به كوبان كبيران من السمسم المحمص ويتم تشغيل الخلاط ومع الإستمرار في تشغيله نضع بشكل تدريجي كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- وبعد ذلك يتم وضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ثم قومي بإضافة كوب واحد كبير من الزيت النباتي ونستمر في خلط هذه المكونات مع بعضها للحصول على خليط ثقيل يشبه الطحينة.
- ثم نقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضيف كوبان كبيران من السكر البودر وكوبان كبيران من الحليب البودر.
- ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى ولكن على سرعة بطيئة لتجانس جميع المكونات مع بعض بشكل جيد وإذا كنتي ترغبين في عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته ممكن أن نضيف كمية من مسحوق الكاكاو الخام.
- وبعد ذلك نحضر علبة مربعة الشكل وتكون من البلاستيك ونضع بها نقطة من الزيت ويتم دهنها جيدا ثم نضيف كمية من المكسرات مثل الفستق أو الفول سوداني.
- وفي النهاية نضع خليط الحلاوة الطحينية ويتم فردها في العلبة ونضغط عليها قليلا ويتم إدخالها الثلاجه ونتركها لعدة ساعات حتى تتماسك.
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