الحلاوة الطحينية بطريقة المصانع وتحدي وبمقادير مظبوطة وغير مكلفة بطعم وقوام لذيذ

من المعروف أن الحلويات هي الأكثر تناولا فكل الأشخاص يعشقونها وبالتحديد الأطفال ومن أكثر أنواع الحلوى المحببة هي الحلاوة الطحينية، حيث أنها تتميز بطعم لذيذ جدا ورائع وعادة يتناولونها في الإفطار أو في وجبة العشاء وعادة يحبونها الأطفال عندما يتم حشوها في سندوتشات، ومن الممكن أن نضيف إلى الحلاوة الطحينية عند تناولها القليل من القشطة وهذا يكون علي حسب الرغبة وقد توجد نكهات وأنواع كثيرة للحلاوة الطحينية، فنجد حلاوة طحينية بالمكسرات أو سادة أو بالشوكولاتة ومن الممكن أن يتم عملها بالكاكاو الخام، ونظرا لتناولها بشكل كثير يقومون معظم الناس بشرائها، ولكن في هذا الوقت نجد زيادة في أسعار السلع ومنها الحلاوة الطحينية، وبسبب هذا تقوم كل إمرأة بالبحث عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل وطريقتها سهلة جدا ولا تحتاج إلى تكاليف كثيرة وأيضا لا تتطلب إلى وقت أو جهد عند عملها، ويمكن أن نقوم بعملها بإستخدام النكهة المفضلة ونحتفظ بها في الثلاجه لأطول فترة ولابد من الإحتفاظ بها في علبة ويفضل أن تكون بلاستيكية.

مكونات الحلاوة الطحينية

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من الحليب البودر.

كوبان كبيران من السكر البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوبان كبيران من السمسم المحمص.

كمية مناسبة من المكسرات مثل الفول سوداني.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية