نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتبييض الوجه ونفخ الخدود استخدمي خلطة الحلبة السحرية لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود وشد البشرة في ٣ ايام بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحب دوما الفتيات تقليد ما تراه في النت والسوشيال ميديا وهذا لما يرون من فتيات بخدود ممتلئة ووردية اللون وشكل جذاب وجميل ، ولكن لا يريدن طرق خطرة كااستخدام وسائل تجميل لنفخ الخدود ، لذا يفضلن طرق طبيعية وامنه لاستخدامها على بشرتهن ولنفخ خدودهن وتسمين الوجه بالكامل ، ومن هذه الوسائل التجميلية هي الحلبة والتي تعتبر من المواد الطبيعية التي تساعد في شد البشرة وتسمينها بسهولة ، كما تعطي الجلد النعومة واخفاء التجاعيد وجعلها اكثر شبابا وهذا لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة وهنا نقدم لكم خلطة الحلبة السحرية لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود

ممن يعانون من النحافة يكون وجههن نحيف والجسم نحيف ولكن مع الحلبة يتم شرب الحلبة لزيادة الوزن وهذا بااتباع نظام غذائي واستخدام خلطة الحلبة المشهورة بزيادة الوزن مع الحليب كما هنا يستخدم الحلبه لتبيييض الوجه ونفخ الخدود والتي تفضلها جميع السيدات اعطاء مظهر جذاب وجميل للوجه واليك طريقة عمل خلطة الحلبة لتفتيح البشرة

خلطة الحلبة لتبييض الوجه ونفخ الخدود

مكونات خلطة الحلبة لتبييض وتسمين الوجه :

كوب واحد من حصى الحلبة

ملعقة من العسل الابيض

ملعقة من الحليب البودر

٢ كوب من الماء

طريقة تحضير خلطة الحلبة لتبييض الوجه:

قومي بغسل الحلبه ونقعها في كوبان الماء طوال الليل ، ثم بعد ذالك قومي بااخراجها من الماء وخلطها بالخلاط حتى تصبح مطحونه ، ثم قومي بإضافة العسل والحليب وامزجي الخليط جيدا للحصول على قوام كريمي سهل الفرد على الوجه ، ثم قومي بتنظيف بشرتك بالغسول الخاص بك او الصابون حتى تكون نظيفة تماما قبل تطبيق الماسك ، ويفضل ان تكونين قومي بتقشير البشرة قبل تطبيقه ، ثم ادهني بشرتك بالخليط مع التدليك واتركيه مدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل بشرتك وقومي برشها بماء الورد ، يكرر وضع الماسك كل يوم للحصول على افضل النتائج.

خلطة الحلبة والحليب لتبييض وتسمين الوجه

المكونات :

٢ ملعقة من الحلبة الغير مطحونه

ملعقتين من الحليب

كوب ماء

طريقة التحضير :

قومي بنقع الحلبه طوال الليل في الماء ثم قومي بتصفيتها ووضعها في الخلاط مع اللبن حتى تصبح كريمي الشكل ثم قومي بدهن الوجه وخصيصا منطقة الخدود وترك الخليط مدة ربع ساعة ، ثم قومي بغسل وجهك ، وكما يمكنك تبديل الحليب بماء الورد او الزبادي ، وتكرر هذه الخلطة مرتان اسبوعيا فكلتا المكونات هذه تساعد في تنظيف البشرة وتبييضها بسهولة .