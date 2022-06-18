طريقة عمل الجمبري المشوي في المنزل مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المشوي تختلف من مكان إلى اخر ولكن في النهاية تعتبر من الوجبات الغنية بالكثير من الفوائد للجسم والصحة العامة للإنسان، وبالتأكيد هذا ما يعرفه الكبير والصغير في جميع أنحاء العالم، ولكن من لا يعرف عن وجبة الجمبري من فوائد دعونا نقص لكم بعض هذه الفوائد قبل الدخول في تفصيل أعداد هذه الوجبة، حيث يعتبر الجمبري مصدر غني بالبروتينات، والعديد من المعادن والفيتامينات المهمة، كما يعد طبقًا قليل السعرات الحرارية، واكثر فوائدة تنحصر في الأتي:

ينظم عمل الأنزيمات لما يحتويه من معادن مثل الزنك والسيلينيوم، وهما من المعادن المهمة جدًا لتنشيط الأنزيمات. مقاومة السرطانات المختلفة وذلك لوجود السيلينيوم الذي يعد مضادًا قويًا للأكسدة، فهو يحمي الخلايا وأغشيتها من الجذور الحرة والتلف، كما ينشط السيلينيوم الأنزيمات المقاومة للسرطان وينشط بعض العمليات الهامة في الجسم. يفيد صحة الدورة الدموية وخلايا الدم لأنه مكون أساسي لخلايا كرات الدم الحمراء في الجسم. يساعد في فقدان الوزن. يعزز صحة البشرة والشعر لما يحتويه من مضادات الأكسدة.

وهذه ليست كل فوائد الجمبري ولكن بعض منها، وبرجوع إلي حديثنا اليوم ففي السطور التالية سوف نشرح لكم طريقة التحضير وقبل المكونات الأساسية لعمل هذه الوجبة الشهية.

مكونات عمل الجمبري المشوي

كيلو من الجمبري كبير الحجم أو الجامبو.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعماً.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأود والكمون.

ربع كوب صغير من الزيت ويفضل أن يكون نباتي.

طريقة عمل الجمبري المشوي

في البداية نقوم بغسل الجمبري يقشره جيداً بالخل والماء بعد فتح الظهر لإخراج حبل الرملة ويترك بمصفاه حتي يتخلص من ماءه. نحضر وعاء عميق ونضع به الزيت مع الثوم والليمون والفلفل الأسود والملح والكمون ويقلب جيداً جداً. يوضع الجمبري داخل الخليط ويقلب جيداً ويترك الجمبري بالخليط منقوع بالبراد مدة لا تقل عن ساعتين وكلما زاد الوقت كانت النتيجة أفضل بكثير. نحضر عيدان خشبية ونبلها بالماء جيداً ثم نرص الجمبري على الأعواد الخشبية جيداً. نسخن الجريل أو الشواية وتدهن ببعض قطرات من الزيت ويترك الجمبري على الفحم مدة لا تقل عن 3 دقائق لكل وجه لضمان نضج الجمبري. ويرفع من على الجريل ويزين بالبقدونس المفروم ويقدم مع الأرز الأحمر أو الأصفر وسلطة الطحين.

طريقة عمل رز بالروبيان والخضار

المكونات

كيلو جرام من الروبيان.

6 حبات من البصل الطازج الأخضر بأوراقه.

أربع حبات من الفلفل الأخضر الطازج والحلو.

10 حبات من أكواز الذرة الصفراء الصغيرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ست ثمرات من الجزر.

ثلاث بيضات كبيرة.

ست ملاعق من زيت السمسم.

ثلاث أكواب من الأرز الأبيض الصيني.

كأس من الصويا صوص.

ملعقتين كبيرتين من الزنجبيل المفروم ناعماً.

خطوات العمل