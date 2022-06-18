نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور.. ماء الورد والجلسرين ضعيها على تشققات الأقدام بالليل والنتيجة اقدام ناعمة وردية كالحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاني أغلب الناس من مشكلة تشققات القدمين واسمرارها مما يدعوهم إلى البحث عن طريقة للتخلص من تلك المشكلة، لكن قبل معرفة طريقة التخلص منها يجب معرفة سبب ظهورها، تتعدد أسباب ظهور اسمرار القدمين والبقع بها، ولكن من أهم الأسباب هي عدم الترطيب اليومي بها، التعرض إلى أرض صلبة لفترة طويلة وارتداء أحذية غير مناسبة للقدمين، ولا يجب أن ننسى عامل التقدم في السن لأن الجسم يقل نسبة إنتاج الكولاجين بعد مرور الزمن لذلك تظهر التشققات بالقدمين، سنتعرف في هذا المقال على خطوات التخلص تشققات القدمين و السواد نهائيًا والبقع في لمح البصر يوجد في الأسواق الكثير من مستحضرات التجميل التي تساعد في تفتيح البشرة كما تريد جميع النساء، ولكن جميعهم تحتوي على مواد صناعية كيميائية تضر البشرة، وتكون سبب مشاكل كثيرة في البشرة مثل البقع السمراء، وظهور تصبغات في البشرة، وبالإضافة إلى أن سعرها مرتفع جدا، ولكن يستطيع أي شخص شرائه في أي وقت، كما أنها لا تتوفر في القرى.

الجلسرين وماء الورد التخلص من تشققات القدمين والسواد نهائيا

يحتوي ماء الورد على مواد مرطبة للقدمين، بالإضافة إلى فيتامين e الذي يقوم بالتخلص من الخلايا الميتة ويجددها، بينما يوفر الجلسرين التخلص من الاسمرار ويساعد على التخلص من تشققات القدمين. أول طريقة معنا اليوم لمعالجة اسمرار القدمين والتشققات والبقع هي وصفة الجلسرين السائل وماء الورد والتي تتمثل خطواتها في السطور التالية:

اخلطي بضع نقاط من مياه الورد مع ملعقة كبيرة من الجلسرين السائل وافركي بها القدمين يوميًا قبل الخلود إلى النوم وهذه العملية تساعد على التخلص من التشققات والبقع الموجودة في القدمين إذا تم المواظبة عليها.

التخلص من التشققات بواسطة البيكنج صودا

قومي بوضع قدميك في صحن مملوء بالماء الفاتر ممزوج بملعقة كبيرة من البيكنج صودا لمدة ثلث ساعة، ثم جففي قدميك وقومي بفرك بحجر طبي بها، ثم اشطفي قدميك لإزالة الخلايا الميتة المتساقطة من الجلد، ثم ضعي زيتًا مرطبًا طبيعيًا مثل زيت جوز الهند الخام، و دلكي القدمين جيدًا.

الحل النهائي لتشقق القدمين

تشققات القدمين من الأمور المؤلمة للنساء خاصةً عند ارتداء الكعب العالي، لذلك هناك حاجة إلى معرفة وصفات جديدة للتخلص من التشققات التي قد تنتج عن الجفاف والأطعمة الغير صحية ، لذلك الحل النهائي هو المواظبة على إحدى الوصفتين التي شرحنا طريقة استخدامها بالاعلي للحصول على قدمين خالية من التشققات