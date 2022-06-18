بمكونين فقط اعملي مزيل عرق طبيعي برائحة الورد يدوم 24 ساعة وتبيض تحت الابطين

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بمكونين فقط اعملي مزيل عرق طبيعي، تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من رائحة العرق الكريهه التي تسبب لهم الضيق والإخراج، ويشترون مزيل العرق باهظة الثمن ولا يعطي جدوي كبيرة من استخدامة، لذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية لعمل مزيل العرق في المنزل بمكونات بسيطة، فإليكم أسهل طريقة لعمل مزيل العرق في المنزل بالخطوات بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف.
بمكونين فقط اعملي مزيل عرق طبيعي برائحة الورد
المكونات
- ملعقتين من زبدة الشيا.
- ملعقة نشا.
- ملعقة من الشبة البودر.
- ملعقتين من زيت جوز الهند.
- رائحة ورد.
طريقة التحضير والاستعمال
عليك عمل حمام مائي بزبدة الشيا حتي تذوب بشكل تام، ثم عليك إضافة ملعقة من النشا وملعقة من الشبا البودر، ثم قومي بإضافة ملعقتين من زيت جوز الهند و رائحة الورد عليك خلط المكونات مع بعضها البعض حتي تحصلين على كريم، قومي بإحضار علبة محكمة الغلق وضعي الكريم بداخلها، ثم قومي بوضعة في الثلاجة حتى يجمد قم قومي باستخدام فيساعد على اكتساب الجسم رائحة مميزة، وتعمل المكونات على تفتيح البشره والمناطق الداكنة.
مزيل عرق طبيعي بدوم 24 ساعة
المكونات
- 5 ملاعق من الشبه المطحونة.
- كمية مناسبة من بودرة الأطفال.
- قطرات من المسك.
- ثلاث ملاعق من ماء الورد.
- علبة للحفظ.
طريقة التحضير والاستعمال
كل ما عليك وضع المكونات الشبة المطحونة وبودة الاطفال وماء الورد والمسك، خلطهم جيداً مع بعضهم البعض حتي تتجانس وتحصلين على خليط كريمي، قومي بحفظ الكريم في وعاء زجاجي ويمكنك استخدامة بشكل يومي فهو لا يتسبب في أي أضرار للبشرة، ويعمل على تفتيح المناطق الداكنة في الجسم.
فوائد استخدام مزيل العرق الطبيعي
- يساعد في إزالة الروائح الكريهة من الجسم وتعطيرة بشكل دائم.
- المكونات الطبيعية المستخدمة في تحضير مزيل العرق ذات روائح جميلة ونفاذة، فتجعل للجسم روائح جميلة ومميزة.
- يقلل من إفرازات السموم من الجسم التي تسبب انبعاث الروائح الكريهة التي تسبب الضيق والإخراج فهي تعطر الجسم وتقضي عليها لفترات طويلة.
- أفضل من استخدام مزيل العرق الذي يحتوي على مواد كيميائية تسبب أضرار للبشرة من الاستمرار في استخدامه.
- يجب عليك الاهتمام بإزالة الشعر الزائد بصورة مستمرة لأن يؤثر على الجسم ويسبب روائح كريهه.
- يجب الإهتمام باستخدام كريمات طبيعية لترطيب البشرة وتنعيمها ويخفف من ظهور أي روائح غير مستحبة.
- مزيل العرق الطبيعي يمكن استخدامه في أي مواد ويغنيك عن شراء المزيل فيمكنك الاستعانة بالمزيل الطبيعي ولا يسبب أي أضرار للبشرة.
- يجب الحفاظ على نظافة الجسم واستخدام مرطب مناسب لنوعية بشرتك لتقليل الإفرازات في الجسم التي تسبب إنبعاث روائح العرق.
- عليك إزالة الشعر الزائد من الجسم باستمرار وعدم تركة لفترات طويلة لأنة يؤثر على رائحة الجسم مما يسبب لك الضيق ويجعلك تبحثين عن مزيل عرق فعال الامتصاص أي روائح غير مرغوب فيها من الجسم.
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