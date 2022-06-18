طريقة عمل البطاطس المشوية في الفرن علي الطريقة التركية الأصلية

طريقة عمل البطاطس المشوية لها عدة طرق يمكن طهيها بها، وهذا الأمر يختلف من مطبخ إلي اخر في جميع الدول العربية المشهورة بأكلتها الشهية واللذيذة، وبسبب انتشار معظم الوجبات العربية إلي جميع دول العالم أصبحت الوجبات العربية تقدم في المطاعم العالمية، ومنها المطاعم التركية والذي يعتبر معظم وجباته تأتي من المطبخ العربي وذلك أيام أن كانت معظم البلاد العربية تحت الخلافة العثمانية منذ مئات السنين، وتعد البطاطس من الأكلات المفضلة للجميع، والتي لها العديد من الطرق للتحضير، وتقدم للأطفال لتشجيعهم على الأكل والاستفادة من العناصر الغذائية الهامة التي تحتويها البطاطس، كما أن البطاطس مصدر جيد لفيتامين C والكلسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفولات والألياف وهي خالية من الدهون تقريبا.

مكونات تحضير البطاطس التركية في الفرن

ومقادير هذه الوجبة بسيطة من السهل انك ممكن تتواجد في أي مطخ ومكونات الوجبة هي:

2 حبة بطاطس كبيرة غير مقشرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/4 كيلو من شرائح صدر الدجاج بدون جلد.

القليل من الملح والفلفل المطحون.

1/2 ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة من الجبن ألقريش أو أي من أنواع الجبن قليل الدسم.

2 ملعقة كبيرة من مكعبات الخضروات الطازجة.

طريقة تحضير البطاطس التركية في الفرن

أما عن طريقة عمل البطاطس المشوية تختلف من مطبخ إلي اخر ولكن لا اختلاف أن هذه الوجبة مليئة بالكثير من الفوائد الغذائية الكبيرة والتي ذكرنا بعضها في بداية المقال، هذا فضلا عن الطعم الشهي الذي تحتويه هذه الوجبة، وتكون طريقة تحضير الوجبة كما يلي:

يوزع زيت الزيتون على البطاطس قبل تغطيتها جيدًا بقطع من ورق الألومنيوم قبل شيها في الفرن. سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. يتم الانتظار حتى البطاطس قبل تقشيرها وتقطيعها إلى نصفين أو شرائح حسب الرغبة. تُعصر 1/2 ألليمونه ثم تُخفق مع التوابل. يوزع مزيج الليمون على الدجاج قبل وضعه في صينية غير لاصقة في فرن مسخن مسبقا. تترك شرائح الدجاج بالفرن حتى تنضج تماما. يقطع الدجاج إلى قطع صغيرة متساوية أو يفرم تحشى البطاطس بالدجاج ويوزع عليها الجبن ثم تزج في الفرن مرة أخرى لبضعة دقائق فحسب.

سلطة بطاطس مشوية في الفرن للرجيم

المكونات

حبة كبيرة الحجم من البطاطس.

كوب من قطع الخس الأحمر.

كوب من قطع الخس الأخضر.

1/4 كوب من الفاصوليا الحمراء المطهية.

2 فص ثوم بالقشر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون أو رمان بدون أي إضافات.

1/4 كوب ملح.

1/8 ملعقة صغيرة كمون.

1/8 ملعقة صغيرة بابريكا.

1/8 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة.

طريقة التحضير