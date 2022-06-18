طريقة عمل الأيس كريم سريع التحضير بثلاث مكونات فقط بمذاق لذيذ ومميز أحلي من الجاهز

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يعد الايس كريم من المثلجات الصيفية المحببة لدى الكبار والصغار، والتى يتم شرائه دائما من المحلات بمبالغ باهظة لذلك تفضل ربات البيوت دائما تحضيرة في المنزل لابنائها، حيث انها تقوم بتحضيره بالفواكة الطبيعية حتى تضمن حصول ابنائها على العناصر الغذائية المفيدة، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل ايس كريم الشيكولاته. طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة المكونات ٢باكو من بودرة الايس كريم الجاهز بطعم الشيكولاته.

كوب من الشوكليت شيبس.

٢كوب من الحليب المثلج.

كوب من الكاكاو المحلى.

صوص شيكولاته للتزين. الطريقة فى وعاء عميق نضع الحليب المثلج مع بودرة الايس كريم و الكاكاو المحلى.

نخفق المكونات مع بعضها جيدا بواسطة المضرب الكهربائى لمدة لا تقل عن ١٠دقائق متواصلة.

عند الحصول على القوام المطلوب نقوم باضافة الشوكليت شيبس الى الايس كريم.

نقلب الشوكليت شيبس مع الايس كريم وندخل الايس كريم فى الفريزر لمدة لا تقل عن ٤ساعات.

نقوم بتحضير كاسات الايس كريم وتزينها بصوص الشيكولاته.

نخرج الايس كريم من الفريزر ونقوم بتشكيلة بواسطة بولة الايس كريم.

نضع الايس كريم فى كاسات التقديم ونزين الوجه بصوص الشيكولاته.

يمكن إضافة الفواكه المجففة على الوجه بدلا من الكاكاو المحلى.

يمكن استبدال السكر بعسل النحل للتحلية. طريقة عمل الايس كوفى بالايس كريم المكونات ايس كريم فانيليا.

ملعقة كبيرة من النسكافية.

سكر حسب الرغبه.

مكعبات ثلج.

كوب من الحليب المثلج.

معلقة صغيرة من الكاكاو المحلى.

صوص شيكولاته للتزين. الطريقة نضع الحليب المثلج مع الكاكاو المحلى والنسكافيه والسكر فى الخلاط الكهربائى.

نخفق المكونات مع بعضها حتى نحصل على فوم للنسكافيه.

نحضر كاس التقديم ونضع فيه مكعبات الثلج.

نضع مشروب النسكافيه المثلج على مكعبات الثلج.

نقوم بإضافة ايس كريم الفانيليا على الوجه.

تزيين الكأس بصوص الشيكولاته مع القليل من بودرة الكاكاو على الوجه.

ويمكن ايضا التزيين بالكريم شانتية مع الشوكليت شيبس. فوائد الشوكولاتة للجسم تعمل على زيادة الطاقة والحيوية لجسم الانسان.

تساعد فى تدفق الدم بشكل جيد.

تعمل على تخفيض نسبة ضغط الدم.

لها فوائد عديدة للبشرة وتساعد على حمايتها من حرارة الشمس. عمر شويل - جدة طريقة عمل الأيس كريم سريع التحضير بثلاث مكونات فقط بمذاق لذيذ ومميز أحلي من الجاهز - ثقفني

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