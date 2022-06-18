كيكة الشوكولاتة اللذيذة هشة و خفيفة واسفنجية بطريقة سهلة و بسيطة بمكونات اقتصادية

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كيكة الشوكولاتة اللذيذة و الهشة والخفيفة، من أكثر الحلويات التي يعشقها الأطفال ويطلبونها دائما هي كيكة الشوكولاتة وهذا لأنها تتميز بطعمها المميز والشهي و المختلف عن أنواع الكيك العادي لذلك تحرص الأمهات دائما على تحضيرها من المنزل لكي يتناولها أفراد أسرتها، وهناك طرق كثيرة جدًا لتحضير كيكة الشوكولاتة وبعض هذه الطرق قد يكون مكلف الثمن جداً، ولكننا من خلال موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لعمل كيكة الشوكولاتة بمكونات غير مكلفة ستحصلين على قوام هشة وخفيفة مثل الجاهزة وأحلى. مكونات كيكة الشوكولاتة كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

3 بيضات.

كوب من السكر.

ربع كوب من الحليب.

كوب إلا ربع من الزيت أو الزبدة.

2 باكيت من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة خل

2 معلقة كبيرة من الكاكاو خام.

ربع كوب من حبيبات الشيكولاتة (اختياري).

باكيت من البيكنج بودر. صوص الشيكولاتة 200 جرام شيكولاتة.

100 ملل كريمة السائلة. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة قبل البدء في تحضير الكيك نقوم بتشغيل الفرن لكى يسخن قبل وضع قالب الكيك بداخله.

ثم نجهز قالب الكيك نقوم بوضع القليل من الزيت بداخله و رشه من الكاكاو والدقيق ونغلف القالب من الداخل لكي لا تلتصق الكيك.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والكاكاو ونضعهم في وعاء كبير ونقلبهم مع بعضهم.

ناتي بوعاء أخر أو يمكننا استخدام الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع حبات البيض والفانيليا ونقوم بضربهم جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى ييتغير لون البيض ويصبح فاتح.

بعد ذلك نضيف الزيت والسكر ونضربهم مع خليط البيض جيدًا حتى يذوب السكر.

ثم نضع الحليب ونضربه مع خليط البيض.

بعد ذلك نسكب خليط البيض على المكونات الجافة وهي الدقيق ونحركهم بملعقة خشبية أو سيليكون ولكن نقلبهم بشكل بطئ لكى لا يتفاعل البيكينج بودر.

نقلب حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط.

نسكب خليط كيكة الشوكولاتة في القالب ونساوي الوجه.

نسكب خليط كيكة الشوكولاتة في القالب ونساوي الوجه. نقوم بوضع ملعقة من الدقيق على حبيبات الشوكولاتة ونقبها معا ثم نضيفها على كيكة الشوكولاتة ويمكن الاستغناء عن هذه الخطوة.

ندخل القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة ونضعها على الرف الأوسط حتى يتم تسويتها.

نغلق نار الفرن ونتركها ترتاح مع حرارة الفرن لمدة دقيقتين ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد تماماً.

تقطع كيكة الشوكولاتة وتزيين بصوص الشوكولاتة وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة كيكة الشوكولاتة اللذيذة هشة و خفيفة واسفنجية بطريقة سهلة و بسيطة بمكونات اقتصادية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الشوكولاتة اللذيذة هشة و خفيفة واسفنجية بطريقة سهلة و بسيطة بمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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