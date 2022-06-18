انسي الكيكة العادية واعملي الكيكة الفرنسية.. طريقة عمل كيكة الشوكولاته الفرنسية سهلة وخفيفة وتنفع للرجيم ما ينشبعش منها

عمل كيكة الشوكولاته الفرنسية، كيكة الشوكولاتة الفرنسية من أشهر الوصفات والتي يسهل عملها بكل سهولة في المنزل وبخطوات بسيطة وسريعة وبمكونات بالتأكيد تكون في المنزل، وكذلك تصلح للأشخاص الذين يقومون بعمل حمية غذائية لتقليل الوزن، بجانب الطعم الرائع لهذه الكيكه إلا أنها صحية وفيها قيمة غذائية عالية وفيما يلي طريقة تحضيرها بمكونات اقتصادية متوفرة في كل منزل فتابعونا.

عمل كيكة الشوكولاته الفرنسية

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الفرنسية سهلة وخفيفة وتنفع للرجيم

تعد تلك الطريقة الأسهل على الإطلاق والتي تناسب كافة الأشخاص الذين يتبعون الحمية الغذائية وتحضر كالتالي:

مكونات عمل كيكة الشوكولاته الفرنسية

400 جرام دقيق.

100 جرام كاكاو خام.

نصف كوب زيت عباد الشمس.

4 بيضة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل.

رشه ملح.

كيس كيك شيف.

كوب سكر ريجيم.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

كوب لبن منزوع الدسم.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاته الفرنسية

قم بإحضار طبق عميق يتم وضع فيه الدقيق مع إضافة الكاكاو، يتم أضافه من كيس كيك شيف مع رشه ملح.

مع رشه ملح. بعدها يتم إضافة ربع ملعقة بيكنج صودا، ويتم تقليب جميع المحتويات الجافة.

يتم وضع السوائل في وعاء الخفق أولا قم بوضع البيض مع إضافة الفانيليا وملعقة كبيرة من الخل يتم الخفق جيدًا.

بعدها يتم إضافة السكر مع الخفق حتى يتضاعف القوام بعدها يتم أضافه الزيت واللبن وتخفق جميع المحتويات.

بعدها يتم تنزيل الخليط السائل وإضافته على المواد الجافة ويتم تقليبه بالملعقة الخشبية أو بالمضرب اليدوي حتى تتجانس جميع المكونات.

قم بإحضار صينية فرن مقاس 26 ودهنها بمادة دهنية وبعد ذلك ملعقة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكه وتكون سهلة التقطيع.

بعدها قم بتفريغ المحتويات وإدخالها فرن مسبق التشغيل على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط.

وتركها لمدة نصف ساعة بعد ذلك يمكنك اختبارها بأي عود من الأعواد الخشبية.

يمكن تقطيعها بعد تركها لمدة ساعة حتى تبرد وتتناول معها كوب من القهوة.

يمكن عمل صوص شيكولاتة صحي ومناسب للرجيم و أضافته لهذا النوع من الكيكه وذلك باستخدام سكر صحي يصلح للرجيم وبكميات معقولة أيضاً.