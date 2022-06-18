نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه كالقمر.. ماسك القهوة للوجه لتفتيح وتقشير عميق وبشرة بلا تجاعيد وأصغر 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك القهوة للوجه المفيد للعناية بالبشرة، حيث أن المبحث الأول والأخير لأي سيدة مهما كان عمرها صغيرة أم كبيرة هو كيفية العناية بالبشرة، وطريقة عمل الماسكات المفيدة للوجه وأهمهم وأكثرهم فاعلية هو ماسك القهوة، الأفضل على الإطلاق؛ فهو يوفر عناية طبيعية فائقة بالبشرة، لأنه يوفر المال ويوفر الأمان لبشرتكِ بدل الكيماويات الضارة بالجلد، لذلك بالخطوات سنوضح طريقة عمل القناع.

ماسك القهوة للوجه للتفتيح

اشتهر قناع القهوة بفوائده المتعددة وتقريبًا خلوه من الأضرار، لذلك ارتفع البحث عنه من قبل الفتيات وعن كيفية عمل القناع بالبيت، ولكن هناك أنواع لاستعمالاته وفيما يلي طريقة عمل الماسك للتخلص من السمار.

أحضري ملعقة بن قهوة كبيرة، ثم جهزي ملعقة كاكاو كبيرة وثلاثة ملاعق كبار من الحليب.

اخلطي المقادير حتى تتكون لديكي عجينة.

ثم ضعي العجينة بفردها على وجهكِ وانتظري ليجف في ربع ساعة.

بعد الربع ساعة قومي بتدليك وفرك الماسك لدقيقتين واغسلي بشرتكِ بماء فاتر.

طريقة عمل قناع القهوة للتخلص من البثور وخلايا الجلد الميت

مما لا شك فيه أن فصل الصيف والحر يؤثر على بشرتك سلبًا، بسبب أشعة الشمس الضارة والكلور في حمامات السباحة، أو الماء المالح في البحر، لذلك تتراكم طبقات جلد ميتة من تأثير كل هذه العوامل؛ ولإزالتها تابعي معنا وصفة ماسك قهوة مفيد للجلد الميت كما يلي:

امزجي البن المطهي أو غير المطهي مع بعض القطرات من زيت الزيتون (معروف عنه أنه مقشر طبيعي ممتاز).

افركي الخليط على وجهكِ بلين ولطف وحركات دائرية حتى يتم تقشير البشرة ويعالج البثور السوداء.

لزيادة فعالية الماسك يمكنك إضافة مقدار سكر بني قليل لقناع القهوة وزيت الزيتون.

واتركي الماسك لربع ساعة أو ثلث ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

فوائد قناع القهوة للبشرة

القهوة من المشروبات المفيدة في كل الأحوال، وحديثنا الآن عن فوائدها للبشرة حين يتم عمل ماسك بها، لأنها غنية بمضاد أكسدة فعال للجلد، مما يفيد البشرة فيما يلي التوضيح للفوائد:

القهوة تهدئ الجلد وتقلل الالتهابات.

يعالج الحبوب ويقضي عليها.

يقلل من أثر الهالات السوداء حول العينين.

يعالج الماسك زيادة الصبغات والتبقع الأسود بالوجه.

يقاوم ظهور التجاعيد ويقلل الخطوط الرفيعة البيضاء بالجلد.

يقي من خطورة الإصابة بسرطان الجلد.

يعمل القناع على تقشير الوجه والتخلص من الحبوب والبقع.

يعتبر ماسك القهوة للوجه من الماسكات السهلة حيث يمكنك استعمال باقي فنجان قهوتك بعد تناوله، فالقهوة متعددة الأغراض والاستعمالات، ويتوقف نوعية بشرتك على اختيارك لطريقة الماسك كما وضحنا بالأعلى، تابعينا لأفضل حلول للعناية بالبشرة.