اقتصادي وسريع.. الحواوشي الكداب لأكلة سريعة تنقذك وقت الزنقة والطعم خيالي

الحواوشي الكداب الذي تبحث عنه ربات البيوت بشكل مستمر؛ لأنه أكلة على قد الإيد، ويوفر في مصروف البيت، فهو من الأكلات المنظمة والمرشدة لمصروف المنزل الشهري، خاصةً في حالة زيادة الأسعار الحالية والضغوط الاقتصادية التي يمر بها كل منزل في وقتنا الحالي، حيث لا يستطيع الكثير من الأسر شراء لحوم أو فراخ أو أسماك، لذلك ارتفع البحث عن الوجبات الموفرة كالتي نتحدث عنها.

الحواوشي الكداب

ينتشر الحواوشي في كل أرجاء مصر، ويختلف أنواعه من مدينة لأخرى، ولكن الآن نوضح وصفة عمل أرغفة كدابة بطعم لذيذ وتوفير كبير، وتعطي نفس الطعم اللذيذ فهي توفر في الأموال، وسهلة الصنع، والآن هيا لطريقة ومقادير عمل الرغيف الكداب.

مكونات الرغيف

أرغفة عيش بلدي.

بواقي اللحمة المفرومة المطهية لديكي مع بقية السجق المطهي من قبل.

قرن فلفل أخضر حار أو بارد بحسب الرغبة.

بصلة كبيرة مبشورة ناعم.

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

رشة فلفل أسود.

مشكل جبن (موزاريلا مبشورة، شيدر مبشورة).

قليل من الزيت.

طريقة الطهي:

أحضر العيش البلدي وافتحه، ثم بكمية البصل المبشور وضع عليه قطع الفلفل الأخضر وثم مكعبات الطماطم ورشة الفلفل الأسود.

ثم ضيفي ووزعي اللحمة المفرومة وقطع السجق على الخلطة السابقة، ويمكنكِ أيضاً استخدام القرنبيط المفروم.

رشي عليها مبشور الجبن الموزدريلا مع مبشور الجبن الشيدر.

أغلقي الرغيف ثم ادهنيه من الخارج بالزيت.

رصي الأرغفة التي تم حشوها بالخلطة السابقة، في صينية فرن بعد فرشها بورق زبدة أو ورق فويل.

ضيفي بقية مبشور الجبنة الموزدريلا على وجه الرغيف لتعطي شكل جميل.

قومي بلف رغيف العيش البلدي المحشو بروق فويل أو ورق زبدة كل رغيف على حدى.

أدخلي الصينية إلى الفرن لربع ساعة تقريبًا.

قدمي العيش المحشو ساخن وبالهنا والشفا.

قدمنا لكي عزيزتي حواء طريقة عمل الحواوشي الكداب، الأكلة الموفرة لمصروف المنزل غير أن طعمها رهيب وجميل للغاية، حيث لو تبقى لديك لحوم أو سجق يمكنك عملها بسهولة وبدون تكلفة فائقة، وبالهنا والشفا.