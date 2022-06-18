نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للشعر الأبيض.. وصفة طبيعية للشيب يقوي الشعر ويغذيه ونعومة ولمعان لا يصدق في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية للشيب تخلصك من الشعر الأبيض بسهولة ونهائيًا؛ حيث يظهر الشيب مع تقدم العمر، والغريب أنه أحيانًا يكون عمر الشخص صغير أو شباب ويظهر لديه أعراض شيب وشعر أبيض، ويرجع السبب العلمي أن مادة الملانين المسؤولة عن تلون الشعر تنسحب من بصيلات الشعر بالتدريج، ولذلك يجب المحافظة على صبغة الشعر (الملانين) بمعدلها الطبيعي بالطرق الطبيعية والوصفات الفعالة، ليعود لون الشعر إلى طبيعته.

وصفة طبيعية للشيب تساعد في التخلص من الشيب في يومين

من المؤكد أن ظهور الشعر الأبيض خاصةً في سن مبكر يعتبر مظهر مزعج جدًا خصوصًا لدى السيدات، لذلك حرصنا أعزائي القراء على تقديم أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة للتخلص من الشيب، فقط اتبعي الخطوات التالية وستحصلين على نتائج مذهلة.

وصفة نبات القطيفة

يعد هذا النبات من أفضل العلاجات الطبيعية للشعر الأبيض، وذلك بوضع عصير أوراق نبات القطيفة على الشعر، فيستعيد لونه ويحفظه من التقصف ويساعد على نعومة الشعر وإنباته من جديد.

استعمال خليط الزيوت

هناك بعض الزيوت تعطي الشعر اللون الأسود وذلك بتدليكها على فروة الرأس مباشرةً يوميًا قبل النوم وتركها تعمل طوال الليل، ويمكن استعمال نباتات مثل: استعمال إكليل الجبل مع الميرمية والزعتر، وخلطهم مع زيت لافندر أو مع بابونج ألماني، لتحصلي على نتيجة أفضل.

الشاي الأسود علاج الشعر الأبيض نهائيًا

أحضري ملعقتين أوراق شاي أسود صغار، ثم كوب ماء؛ أغلى أوراق الشاي في الماء، انتظري دقائق ليزداد غليانه ومفعوله، ثم اتركيه يبرد، وضعيه على شعرك لساعة واحدة، واغسلي شعرك بعدها بماء فاتر، كرري بمعدل مرة بالأسبوعين.

إخفاء الشيب بالحناء

تصبغ الحنة الشعر طبيعيًا؛ لما تحتويه من زيوت طبيعية تحفز الشعر على فرزها وتستعمل كالتالي:

جهز 2 ملعقة ورق شاي أسود.

أربعة ملاعق حناء كبيرة.

عصير ليمونة.

مسحوق أملا ملعقة كبيرة.

جهزي فرشاة وقفازات بلاستيك.

انقعي الحنة في الماء لثماني ساعات أو ليلة بالكامل.

اغلي ورق الشاي في الماء، واتركيه منقوع لدقائق، وانتظري يبرد.

ضعي مغلي الشاي فوق الحنة المنقوعة التي أصبحت عجينة.

ثم ضيفي ملعقة عصير الليمونة، وضعي فوقهم ملعقة مسحوق أملا واعجنيهم جيدًا مع بعض.

ارتدي قفازات يديك لتوزعي العجينة السابقة فوق شعرك مع استعمال الفرشاة.

انتظري ساعة أو جفافه على شعرك، اغسلي شعرك جيدًا بشامبو جيد.

كرري هذا كل شهر مرة.

قدمنا لكم وصفة طبيعية للشيب من أفضل الوصفات التي يمكنها القضاء على الشعر الأبيض بسهولة ونهائيًا، فيساعد في نعومة الشعر ونموه وإعادة لونه الطبيعي بالتدريج.