تاتو طبيعي.. أفضل طريقة لصبغ الحواجب طبيعياً في البيت زي الكوافير وأحلى

صبغ الحواجب بالقرنفل، تلجأ معظم الفتيات إلى الذهاب لعمل تاتو الحواجب فى مراكز التجميل من أجل الحصول على حواجب ثقيلة وممتلئة تخفى لديهم الفراغات التي يعانون منها، ولكن عادة ما نسمع أن هذه الطرق تؤثر بالسلب على شعر الحواجب وتؤدى إلى إضعافه وتساقطه مع مرور الوقت، كما أن هذه الطرق تعد طرق مؤقتة وتسبب مظهر مزعجا لشكل الحاجب عندما يبدأ التاتو بالاختفاء.

ولكن هل تعلمي أنه يمكنك صنع تاتو حواجب طبيعي فى منزلك باستخدام القرنفل لإعطائك مظهر حواجب كثيف وساحر مهما كانت حجم الفراغات به أو فى حال ظهور بعض الشيب بالشعر، حيث يتميز القرنفل باحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة التي تساعد على تقوية الشعر ونموه بشكل سريع يضمن لكى الحصول على حواجب كثيفة، وهناك طريقتين لاستخدام القرنفل فى صبغ الحواجب سوف نذكرهما فى السطور التالية من أجل أن تختاري الأنسب لكى وتمتعي بتاتو طبيعي يدوم كثيرا.

طرق صبغ الحواجب بالقرنفل

الطريقة الأولى: استخدام عيدان القرنفل

قومى بإحضار عود من القرنفل المجفف.

ضعي هذا العود فى وعاء على النار لعدة ثواني حتى يتم تحميصه وتحوله إلى اللون الأسود.

اتركي عود القرنفل جانبا حتى يبرد تماما.

قومى بتحديد رسمة حاجبيك أولا باستخدام قلم الحواجب حتى تتمكني من صبغ الحواجب بدقة.

قومى برسم حاجبيك باستخدام عود القرنفل وملئ الفراغات بها وستلاحظي كأنك قومتي بعمل تاتو حواجب بالفعل ولكن بشكل يبدو طبيعي تماما.

صبغ الحواجب بمسحوق القرنفل وزيت الخروع

احضري حفنة قليلة من عيدان القرنفل المجفف.

قومى بتحميص العيدان على النار إلى أن يتغير لونها.

ضعي عيدان القرنفل فى المطحنة الكهربائية ليتم سحقهما ويتحول إلى مسحوق قرنفل ناعم.

ضعي ملعقة من مسحوق القرنفل فى وعاء ثم أضيفي عليها القليل من زيت الخروع بحيث يصبح الخليط متماسك وليس سائل.

قومى بتوزيع هذا الخليط على حاجبيك باستخدام فرشاة ماسكرا قديمة.

يتم استخدام هذه الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوعين متتالين لتلاحظي بدأ نمو الشعر بشكل طبيعي وزيادة كثافته وخلوه من الفراغات إلى جانب عمل تاتو حواجب ثابت لأيام.

صبغ الحواجب بالحناء

إذا كنتي تريدين عمل تاتو الحواجب الذي يدوم لمدة شهر كامل فعليك الإستعانة بحنة الحواجب لعمل التاتو، فقط أحضري عبوة من الحناء المخصصة لصبغ الحواجب، ثم ابدئي برسم الحواجب بها وتترك لمدة ربع ساعة فقط مع تفقد درجة اللون بشكل دائم، وعند الحصول على الدرجة المطلوبة يتم غسل منطقة الحواجب للتخلص من بقايا الحناء والاستمتاع بالفرق الناتج.