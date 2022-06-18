نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القهوة والبيكنج بودر كنز في بيتك لتفتيح وترطيب وتنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت من اول استعمال في المقال التالي

البشرة من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها بشكل يومي وذلك للتخلص من اي مشكلة قد تتعرض لها البشرة خاصة أنها تتعرض دائما للعوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها بالسلب مثل أشعة الشمس الضارة، وايضًا تغيرات درجة الحرارة التي قد تؤدي إلى جفاف البشرة، ولذلك جئنا لكم اليوم بوصفة رائعة تساعد في تفتيح البشرة وزيادة نعومته والعديد من الفوائد الأخرى الرائعة يمكنك التعرف عليها الآن من خلال هذا المقال. القهوة والبيكنج بودر لتفتيح وترطيب البشرة وإزالة الجلد الميت المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الحليب البودرة.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خل.

ماء ورد.

ملعقة من شامبو الأطفال. طريقة التحضير والاستخدام: نجهز بولة بلاستيك ونضع بها النشا مع القهوة والحليب البودرة وأيضا البيكنج بودر ونقلب جيدا ثم يضاف الشامبو والخل.

سوف تلاحظي حدوث فوران أضيفي ماء الورد حتى يصبح القوام ناعم وكريمي ثم يوضع على البشرة مع التدليك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر وندهن كريم مرطب وسوف تلاحظي تساقط الجلد الميت وأن بشرتك أصبحت فاتحة وخالية من التصبغات. وصفة القهوة والزبادي لتفتيح البشرة وزيادة نعومتها المكونات: ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من القهوة.

أربع ملاعق من الزبادي الطبيعي.

ملعقة واحدة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: يتم خلط المكونات مع بعض جيدًا حتى يتم تحضير ماسك متجانس المكونات.

وزعي الخليط على بشرة نظيفة جافة بشكل جيد وكامل.

يتم فرك الوجه به جيدًا وذلك للتخلص من الجلد الميت.

يترك بعد ذلك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي وجهك في النهاية بالماء الفاتر.

لابد من تكرار الماسك على الوجه مرتين أو أكثر خلال الأسبوع لتحقيق النتيجة المطلوبة. فوائد استخدام البيكنج بودر للبشرة هناك العديد من الفوائد التي تحصل عليها البشرة عند استخدام البيكنج بودر لها وهي كالآتي: يساعد البيكنج بودر على التخلص من الدهون الزائدة بالبشرة مما يسبب التخلص من الحبوب والبثور السوداء التي تتواجد بها.

علاج فعال لجفاف البشرة ويفيد في الترطيب العميق لها.

له دور فعال وبسيط في تسمين حجم الخدود بشكل طبيعي وجذاب.

يساعد في التخلص من التهابات البشرة وخاصتًا الناتجة من حروف أشعة الشمس.

جميع وصفات البيكنج باودر تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من اى غمقان.

له نتيجة فعالة في تنظيف البشرة بعمق والتخلص من اي دهون داخلها بها أو شوائب. وصفة الشوفان والبيكنج بودر مع القهوة المكونات: 2 ملعقة من الشوفان.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة قهوة.

كمية مناسبة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نعجن المكونات مع بعض جيدا ثم توضع على الوجه أو الجسم مع التدليك برفق واتركيه 10 دقائق.

يشطف بالماء البارد وضعي كريم مرطب هذه الوصفة تعتبر مقشر طبيعي وتزيل الجلد الميت وتجعل البشرة ناصعة البياض. عمر شويل - جدة القهوة والبيكنج بودر كنز في بيتك لتفتيح وترطيب وتنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القهوة والبيكنج بودر كنز في بيتك لتفتيح وترطيب وتنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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