نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقطتين من شامبو طبيعي لفرد الشعر هيحول شعرك لخيوط حرير طبيعية 180 درجة ومفيش تكسير بعد اليوم في المقال التالي

تنظيف الشعر من خلال غسيله بالماء والشامبو مرتان في الأسبوع من الأمور الضرورية التي تعمل على تخليص شعرك من الشوائب وتخليص فروة الرأس من الزيوت الزائدة التي يتم إفرازها نتيجة تغيرات الحرارة التي نتعرض لها، بالإضافة إلى أن الاستحمام وغسيل الشعر يعمل على وقايتها من وجود القشرة، ولكن إذا كنتي ترغبين في العناية بشعرك فعليكِ تجربة شامبو بمكونات طبيعية وتجنب المستحضرات الطبية التي تعمل على إلحاق الأضرار بشعرك، ويمكنك التعرف على تلك الوصفات الطبيعية من خلال موقعنا .. تابعونا. شامبو طبيعي لفرد الشعر المكونات: ملعقتان من جل الصبار.

كوب واحد من الماء المقطر.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من عصير البرتقال أو الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري وعاء وضعي فيه الماء المقطر وجل الصبار وخلطيهم معاً.

وبعد ذلك قومي بإضافة العصير وزيت اللوز واستمري في التقليب.

وبعد قيامك بشطف شعرك باستخدام الماء ضعي عليه الخليط وقومي بتدليكه جيدا.

واتركيه في الشعر لمدة لا تقل عن خمسة دقائق ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر.

وبعد ذلك قومي بغسيله باستخدام بلسم الشعر الطبيعي لتنظيفه من الوصفة تماما.

وستلاحظين مع المداومة على استخدام تلك الوصفة تخلص شعرك من الجفاف وترطيبه ولمعانه وعلاج التجعد. طريقة عمل شامبو الجلسرين وزيت الأفوكادو المكونات: مقدار نصف كوب من الماء المقطر.

ملعقة واحدة فقط من زيت الأفوكادو.

مقدار ركوب كوب من الصابون القشتالي.

ملعقة ونصف من الجلسرين السائل.

3 قطرات من زيت النعناع.

3 قطرات من زيت شجرة الشاي.

مقدار ملعقة ونصف من الزيوت العطرية. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري علبة صغيرة أو وعاء وضعي فيه كمية الجلسرين والماء المقطر وزيت الأفوكادو وخلطيهم معاً جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

ثم ضيفي لهم الصابون وما أحضرناه من زيت عطري واستمري في التقليب حتى يذوبوا معا.

وأخيرا قومي بإضافة كلا من زيت النعناع وزيت شجرة الشاي وقلبيهم حتى تحصلي على قوام كريمي يشبه قوام الشامبو الطبي.

وأفرغي الخليط في علبة الشامبو وقومي برجهم جيدا حتى يتجانسوا تماما وقومي بتنظيف شعرك باستخدام الماء الفاتر.

ثم ضعي القليل منه على شعرك مع تدليك فروة الشعر جيدا لمدة لا تقل عن دقيقتين، ثم قومي بغسيله باستخدام الماء الجاري.

وستلاحظين أن شعرك أصبح لامع وقوي بالإضافة إلى توقف شعرك عن التساقط أو التجعد وسيعمل على ترطيبه. عمر شويل - جدة نقطتين من شامبو طبيعي لفرد الشعر هيحول شعرك لخيوط حرير طبيعية 180 درجة ومفيش تكسير بعد اليوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقطتين من شامبو طبيعي لفرد الشعر هيحول شعرك لخيوط حرير طبيعية 180 درجة ومفيش تكسير بعد اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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