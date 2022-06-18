أسرار الحلوانية لعمل البسبوسة بالمكسرات بلونها الذهبي والسيرب الثقيل طعمها لا يقاوم

تعتبر البسبوسة من أنواع الحيوات الشرقية التي عرفت في الكثير من الدول العربية وتختص كل دولة بعملها بطرق مختلفة، حيث يمكنك تناول البسبوسة السادة أو البسبوسة بالمكسرات أو البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالزبدة أو البسبوسة بالحليب المكثف أو بسبوسة اللوتس وغيرهم الكثير من الوصفات الأخرى، ولذلك حرصنا على عرض لكم أشهر وصفات عمل البسبوسة بالمكسرات في المنزل من خلال موقعنا .. تابعونا.

أسرار الحلوانية لعمل البسبوسة بالمكسرات

تمتلك بسبوسة المكسرات طعم مثالي كما تتناسب مع أنواع السفر المختلف، حيث يمكنك تقديمها في العزائم أو عند استقبال ضيوفك أو لأطفالك أو للاحتفال في الشهر الكريم، وإليكِ عزيزتي مقادير عمل بسبوسة المكسرات من خلال الآتي:

3 أكواب من السميد.

كوب إلا ربع من بكربونات الصوديوم.

كوب ونصف من السكر.

كوب إلا ربع من جوز الهند.

كوب إلا ربع من السمن.

كوب ونصف من الزبادي.

مقدار ملعقة ونصف من الفانيليا.

نصف كوب من البندق أو اللوز أو السوداني.

مقادير عمل الشربات للتحلية:

مقدار كوب ونصف من الماء.

كوبان إلا ربع من السكر.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات

بعد أن تعرفنا على مكونات عمل بسبوسة المكسرات يمكننا التعرف معاً على خطوات عملها من خلال الآتي: