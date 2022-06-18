نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الحلوانية لعمل البسبوسة بالمكسرات بلونها الذهبي والسيرب الثقيل طعمها لا يقاوم في المقال التالي
تعتبر البسبوسة من أنواع الحيوات الشرقية التي عرفت في الكثير من الدول العربية وتختص كل دولة بعملها بطرق مختلفة، حيث يمكنك تناول البسبوسة السادة أو البسبوسة بالمكسرات أو البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالزبدة أو البسبوسة بالحليب المكثف أو بسبوسة اللوتس وغيرهم الكثير من الوصفات الأخرى، ولذلك حرصنا على عرض لكم أشهر وصفات عمل البسبوسة بالمكسرات في المنزل من خلال موقعنا .. تابعونا.
أسرار الحلوانية لعمل البسبوسة بالمكسرات
تمتلك بسبوسة المكسرات طعم مثالي كما تتناسب مع أنواع السفر المختلف، حيث يمكنك تقديمها في العزائم أو عند استقبال ضيوفك أو لأطفالك أو للاحتفال في الشهر الكريم، وإليكِ عزيزتي مقادير عمل بسبوسة المكسرات من خلال الآتي:
- 3 أكواب من السميد.
- كوب إلا ربع من بكربونات الصوديوم.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب إلا ربع من جوز الهند.
- كوب إلا ربع من السمن.
- كوب ونصف من الزبادي.
- مقدار ملعقة ونصف من الفانيليا.
- نصف كوب من البندق أو اللوز أو السوداني.
مقادير عمل الشربات للتحلية:
- مقدار كوب ونصف من الماء.
- كوبان إلا ربع من السكر.
- ملعقة ونصف من عصير الليمون.
طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات
بعد أن تعرفنا على مكونات عمل بسبوسة المكسرات يمكننا التعرف معاً على خطوات عملها من خلال الآتي:
- أحضري وعاء العجان الكهربي خاصتك وضعي فيه السميد والسكر ورشة الملح والمكونات الأخرى مثل السمن والزبادي والفانيليا.
- ثم قومي بضربهم وخلطهم معاً في المضرب الكهربي، ثم قومي بإحضار الصينية وقومي بدهنها جيدا بجميع أركانها.
- وبعد ذلك قومي بإفراع الخليط من المضرب إلى الصينية مع توزيعه جيدا في الصينية، وقومي بنثر المكسرات على البسبوسة مع غرزها البعض منها.
- ثم أدخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتركيها لمدة تتراوح من 20 غلى 30 دقيقة على حسب مقدار النضج الذي تفضليه.
- وأثناء وضعها بالفرن أحضري وعاء وضعيه على النار وضعي فيه مكونات الشربات وتركيه لمدة ربع ساعة حتى يتكون الشربات وتركيه حتى يبر ويهدأ تماما.
- وعند إخراج الصينية من الفرن تركيها دقائق بسيطة حتى تهدأ من السخونة ثم ضعي عليها الشربات مع توزيعه على الصينية كاملة.
- ويمكنك بعدها تقطيع البسبوسة وتقديمها لضيوفك مع أي نوع من أنواع العصائر بجانب أي أنواع أخرى من الحلويات.
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