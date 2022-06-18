نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجاته تجنن .. تنت طبيعي للخدود بدرجات الأحمر والبينك المختلفة اصنعيه في البيت وهيرطب شفايفك ووجهك في المقال التالي

تحرص كل امرأة على الظهور بشكل جميل ويتم ذلك من خلال العناية بشعرها وبشرتها وجسمها دائما، ويعتبر احمر الخدود أحد المستحضرات التي تحرص على استخدامها الكثير من النساء بشكل يومي، ولكن بإمكانك الحصول على مورد طبيعي الآن دون الحاجة لشرائه بأسعار مكلفة أو التعرض لأضرار البشرة، وذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية وبسيطة في منزلك، ولذلك سنطلعك على طريقة عمل تنت طبيعي للخدود في المنزل بمكونات بسيطة من خلال موقعنا .. تابعونا. تنت طبيعي للخدود بدرجات الأحمر المكونات: ملعقتين من كريم الفازلين.

نصف ملعقة من مسحوق دم الغزال.

3 قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بإحضار علبة صغيرة وضعي فيها المكونات وقومي بخلطها جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك يمكنك استخدامها على الشفتين أو الكعبين أو البشرة عند تنظيفها تماما من الجلد الميت والدهون الزائدة من خلال غسله بالغسول أو المقشر المناسب وتجفيفه جيدا بمنشفة قطنية.

كما ستلاحظين ترطيب البشرة واحمرارها بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام مستحضرات التجميل الضارة أو دفع بالغ باهظة لصالونات التجميل.

كما يلزم أن تحرصي على استخدام تلك الوصفة بشكل يومي على بشرتك من أجل الحصول على النعومة والترطيب الذي ترغبين فيه. طريقة عمل تنت الكركديه والنشا المكونات: ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقتين من الكركديه.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

3 قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بإحضار طبق صغير وضعي فيه كل المكونات التي أحضرناها من (النشا – الكركديه – الكاكاو – ماء الورد) وأتركيهم لمدة ساعة.

ثم قومي بتصفيته جيدا من اوراق الكركديه وترك القوام الكريمي فقط لاستخدامه على البشرة والجسم.

وبعد ذلك قومي بتنظيف البشرة جيدا من خلال غسيلها بالغسول المناسب لنوع البشرة ومسحها بالتونر المرطب والمهدئ لها.

ثم قومي بعد ذلك بوضع الكريم على بشرتك مع توزيعه جيدا على جميع أجزاء البشرة وستلاحظين ترطيبها وشعورك بالنعومة.

يفضل استخدام تلك الوصفة بشكل يومي على البشرة حيث إنها تعمل على شد البشرة وترطيبها وتنعيمها وتبييضها، بالإضافة إلى دورها فيمنح بشرتك لون احمر طبيعي. عمر شويل - جدة درجاته تجنن .. تنت طبيعي للخدود بدرجات الأحمر والبينك المختلفة اصنعيه في البيت وهيرطب شفايفك ووجهك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درجاته تجنن .. تنت طبيعي للخدود بدرجات الأحمر والبينك المختلفة اصنعيه في البيت وهيرطب شفايفك ووجهك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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