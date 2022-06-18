طريقة عمل موتشي الايس كريم الياباني

موتشي الايس كريم من انواع الحلويات اليابانية المشهورة واللذيذة جدا ، والموتشي بيكون عبارة عن عجينة ارز حلوة جواها ايس كريم اي نوع من اختيارك ، وليها قوام خفيف اسفنجي وطعم مسكر شوية ، تعالوا نشوف الطريقة مع بعض بالخطوات والفيديو في السطور الجاية.

موتشي الايس كريم:

المقادير:

– 1 ½ (225 جرام) ايس كريم اي نوع تفضليه.

– 1 كوباية (160 جرام) دقيق ارز حلو او دقيق الارز الجيلاتيني.

– ¼ كوباية (57 جرام) سكر.

– 1 كوباية (225 مل) ماية.

– كام نقطة من الوان الطعام, اي لون تختاريه.

– نشا للفرد.

طريقة التحضير:

1- حضري صينية صغيرة وحطي عليها ورق زبدة.

2- بمعلقة كبيرة او معلقة ايس كريم ، خدي 2 معلقة كبيرة من الايس كريم واعملي 12 كورة ايس كريم جنب بعض على الصينية وحطيهم في الفريزر ، وممكن تستخدمي صينية الكب كيك عشان تبقى متقسمة جاهزة وتحافظ على شكل كورة الايس كريم.

3- في طبق كبير آمن لاستخدامه في الميكروويف ، امزجي دقيق الارز, السكر, الماية وقلبيهم كويس مع بعض ، وغطي الطبق بكيس بلاستيك ودخليه الميكروويف لمدة دقيقة واحدة.

4- قلبي خليط الارز بمضرب يدوي عشان تزيلي اي تكتلات ، وغطيه مرة تانية ، ودخليه الميكروويف دقيقة كمان.

5- في المرحلة دي هاتي معلقة مطاطية واغمسيها في الماية وقلبي خليط الارز مرة كمان ، (ماتستخدميش المضرب اليدوي ففي المرة دي لان الخليط هيبقى لزج جدا ومحتاج حاجة متلزقش فيه).

6- غطي خليط الارز مرة تانية ، ودخليه الميكروويف لمدة 30 ثانية كمان ، دلوقتي هتبقى عندك عجينة لزجة متماسكة ، في المرحلة دي تقدري تضيفي الوان الطعام وتقلبيها كويس مع العجينة ، تقدري تقسمي العجينة وتعملي كل جزء لون مختلف ، حسب ما تفضلي.

في حالة لو مش متوفر عندك ميكروويف ، طريقة تسوية العجينة هتكون في حمام بخار على النار ، حطي حلة فيها ماية بتغلي ، وفوقيها مصفى فيها خليط الارز، وغطيها وقلبيها كل كام دقيقة ، لحد ما العجينة تتماسك وتبقى لزجة.

7- حطي ورقة زبدة كبيرة على الرخامة ، وغطي الورقة كلها بكمية وفيرة من النشا.

8- باستخدام معلقة مطاطية مبللة بالماية ، حطي العجينة على النشا ورشي على الجزء اللي فوق من العجينة كمية تانية من النشا.

9- افردي العجينة على شكل مستطيل يكون سمكها حوالي ¼ بوصة ، تكون مش سميكة اوي ولا رقيقة اوي ، وطول ما انتي بتفردي رشي تحت العجينة وفوقها بالنشا عشان ماتلزقش.

10- بمجرد ما العجينة تتفرد ، حطيها على صينية عليها ورق زبدة ، ودخليها التلاجة لمدة 30 دقيقة.

11- خرجي العجينة من التلاجة وقطعيها بقطاعة مدورة بحيث كل قطعة تكون بحجم 3 بوصة (9 سم).

12- خدي كل دايرة من اللي قطعتيها وشيلي من عليها اي نشا زيادة من الجانبين.

13- بسرعة ، خدي كورة من الايس كريم اللي احنا حضرناه في البداية ، وحطيها في نص عجينة الارز ، واضغطي على الحواف حوالين الايس كريم عشان تقفليها.

14- لفي كورة الموتشي مع الايس كريم في غلاف بلاستيك ودخليها الفريزر ، كرري العملية مع باقي العجينة وكرات الايس كريم ، وسيبي الموتشي في الفريزر لحد ما يتجمد تماما لمدة ساعتين على الاقل.

15- طلعيه من الفريزر قبل الاكل بدقايق بس عشان يطرى شوية.

16- تقدري تحفظي الموتشي في علبة محكمة الغلق في الفريزر لمدة توصل لاسبوع.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل كريم بروليه Crème Brulee