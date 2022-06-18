نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيبقى سايح وحرير.. كيف افرد شعري طبيعي بأقوى كرياتين من الطبيعة والنتيجة مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الشعر المفرود هو الشيء الذي تحلم به أغلب السيدات إذ يعتبرونه مظهر لجمالهم، لذلك تبحث السيدات عن إجابة للسؤال كيف افرد شعري طبيعي دون الحاجة إلى استخدام أي مادة تؤدي إلى تلف الشعر، فأغلب الكوافيرات يقومون باستخدام أنواع رديئة لفرد الشعر والتي لا تأخذ وقتًا طويلًا في الفرد إلا إنها تؤدي إلى تساقطه مع مرور الوقت، لذلك سنساعدك في الحصول على شعر مفرود بمواد طبيعية من خلال المقال.

كيف افرد شعري طبيعي

إن فرد الشعر باستخدام مواد طبيعية يعد أمر في غاية السهولة لكنه يحتاج للبحث طويلًا، لذلك سنوفر عليك الوقت ونساعدك في الحصول على أقوى نوع فرد طبيعي للشعر فيما يلي:

فرد الشعر بحليب جوز الهند

إن جوز الهند به العديد من العناصر اللازمة في ترطيب وفرد الشعر بصورة طبيعية:

وذلك من خلال خلط كمية مناسبة من حليب جوز الهند مع نفس الكمية من عصير الليمون الطازج.

بعد ذلك يتم وضعه في مكان بارد ويظل في الثلاجة لمدة لا تقل عن الست ساعات لنجده قد أصبح شبيهًا للكريم.

ثم يتم فرده على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن الساعة.

بعد ذلك يتم غسله بالماء والشامبو.

ثم يمكنك تكرار هذا الماسك الطبيعي على شعرك يوميًا حتى تحصلي على شعر مفرود في وقت قياسي.

البيض وزيت الزيتون لفرد الشعر

إن زيت الزيتون يعد من أفضل المواد التي يمكنك وضعها على شعر إذ أنه يساعد على تنعيم الشعر بقوة لوجود كل العناصر المفيدة للشعر به:

فعليك بوضع أربعة ملاعق من زيت الزيتون على حبة واحدة مخفوقة من البيض الكبير.

بعد ذلك يتم تطبيق هذا الخليط على الشعر ويمشط.

ثم يترك مغطى لمدة الساعة والنصف.

بعد ذلك يتم إزالة الغطاء ويغسل الشعر جيدًا.

كما يمكنك تكرار الماسك مرة بعد كل استحمام لمدة شهر كامل لتحصلي على نتيجة جيدة.

في نهاية المقال فقد قمنا بالإجابة على السؤال كيف افرد شعري طبيعي. وذلك من خلال أهم المواد الطبيعية التي تحتوي على أفضل العناصر المغذية للشعر والتي من أهمها حليب جوز الهند وزيت الزيتون. فعليك أن تختار الطريقة التي تناسبك.