نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة فورية.. مقشر طبيعي للكعبين لتبييض وتنعيم فوري وقولي وداعاً للتشققات العميقة لكعوب كالحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل النساء عن طريقة عمل أفضل مقشر طبيعي للكعبين بمكونات اقتصادية بسيطة وخطوات سهلة، أشار خبراء العناية بالبشرة إلى ضرورة استخدام إحدى المقشرات الطبيعية للتخلص من مشكلة تشققات الكعبين المزعجة التي تسبب الحرج والضيق للنساء الناتجة عن تراكم طبقات الجلد الميت على القدمين لفترات طويلة والجفاف الشديد التي تتعرض له البشرة في فصل الشتاء.

مقشر طبيعي للكعبين

التقشير هي إحدى الطرق الفعالة لإزالة الجلد الميت من الكعبين، هناك بعض المكونات المنزلية البسيطة التي يمكن استخدامها في عمل مقشرات طبيعية للقدم والتي تحقق نتائج فعالة ومضمونة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

مقشر السكر البني وزيت جوز الهند

يعمل هذا الخليط الرائع على إزالة الجلد الميت من الكعبين وترطيبها حيث يقوم زيت جوز الهند بتزويد الجلد بالأحماض الدهنية، يمكن تطبيق هذه الوصفة عن طريق اتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

قطرات من أي زيت عطري مفضل.

الطريقة

تخلط المكونات السابقة جيدًا مع بعضها البعض.

فرك الكعبين باستخدام الخليط السابق بحركات دائرية بسيطة لدقائق قليلة.

يفضل شطف القدمين بالماء الفاتر أولًا ثم بالماء البارد.

يفضل تطبيق هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع وذلك للحصول على النتيجة المطلوبة بسرعة وفي اقل وقت ممكن.

مقشر السكر والليمون

يفضل الكثيرون استخدام هذا المقشر نظرًا لكفائته وقدرته الكبيرة على حل مشكلة تشقق الكعبين لضمان الحصول على النتيجة المرغوبة ينبغي إتباع التالي:

المكونات

ملعقتان من السكر.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

تمزج المكونات مع بعضها جيدًا.

يوزع المزيج على الكعبين ويفرك بحركات دائرية لطيفة.

يفضل ترك الخليط على القدمين لمدة 5 دقائق.

تشطف القدمين بالماء البارد، يفضل وضع القليل من أي مرطب طبيعي على الكعبين.

في نهاية مقال مقشر طبيعي للكعبين حيث تم توضيح العديد من الوصفات الطبيعية القادرة على حل مشكلة تشققات الكعبين والتي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات اقتصادية بسيطة سواء بعمل مقشر السكر البني وجوز الهند أو بعمل مقشر السكر والليمون.