مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل صن بايتس في البيت لجوع آخر الليل لألذ مقرمشات وتسالي

عند خروج الأمهات بأولادهم من المنازل للتنزه يبحثون عن بعض السناكس كنوع من التسلية للأطفال ويعد الصن بايتس واحدًا من هذه المسليات، ولكن نجد أن بعض الأمهات لا يفضلون شرائه من محلات السوبر ماركت وذلك لوجود المواد الحافظة به، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل صن بايتس في المنزل بكل سهولة دون إستخدام أي مواد صناعية تضر بصحة أولادك.

طريقة عمل صن بايتس

قدمي أفضل سناكس لأولادك والذي لا يستغنى عنه الأطفال والكبار، وإليك أفضل طريقة لتحضير صن بايتس بطعم لذيذ فيما يلي:

المكونات

كمية من الخبز الفينو البايت ليس شرطًا أن يكون طازجًا.

ملح طعام حسب الرغبة.

ربع ملعقة من الشطة المطحونة.

ملعقتين من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ورق زبدة.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع الخبز الفينو باستخدام مقص إلى قطع متساوية سميكة قليلًا.

قومي بتذويب الزبدة في وعاء صغير على نار هادئة.

استخدمي فرشاة دهن الطعام في دهن الخبز بالزبدة.

قومي بوضع الثوم البودر مع الكمون.

أضيفي إليهم الشطة المطحونة والزعتر.

ضعي عليهم ملح الطعام وقلبي هذه التوابل سويًا جيدًا.

قومي بفرد ورق الزبدة على صاج الفرن.

الآن ضعي التوابل كلها مع الخبز الفينو المدهون بالزبدة جيدًا.

قلبي الخبز مع التوابل إلى أن تختلط جميعها مع بعضها البعض.

سخني الفرن على درجة حرارة عالية.

قومي بإدخال الصاج إلى الفرن.

اتركي الفرن مغلق جيدًا لمدة لا تقل عن العشرة دقائق.

افتحي الفرن، وتأكدي أن الخبز أصبح لونه من الأسفل ذهبيًا.

افتحي الشواية وارفعي الصاج إلى أعلى واتركيها حتى تجدي اللون من الأعلى أصبح ذهبيًا.

أغلقي نار الفرن واتركي الخبز بداخله حتى يصبح مقرمشًا.

اخرجي الصاج وافرغي الصن بايتس في علبة من البلاستيك بغطاء محكم.

في نهاية المقال المتحدث عن طريقة عمل صن بايتس، فقد قمنا بتقديم أفضل طريقة لعمله في المنزل دون الحاجة إلى أن تشتريه من المحلات، حيث يحتوي الصن بايتس المصنوع في المنزل على العديد من التوابل الصحية عكس الذي نقوم بشرائه فهو ضار لوجود المواد الحافظة به.