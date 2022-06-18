نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجعي جمال ايديكي.. وصفة نعومة اليدين الخشنة مهما كانت مُهمَلة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن قيام الأمهات والفتيات بتنظيف الأواني بإستخدام الصابون السائل قد يؤدي إلى جعل اليدين أكثر خشونة، لذلك نجد أن البحث يكثر عن طرق تنعيم اليدين، فنجد أن البعض يقوم باستخدام الكريمات التي تنعم الجلد إلا أنها مع استمرار الوقت قد تفقد مفعولها، لذلك نقدم لكم من خلال المقال وصفة نعومة اليدين الخشنة بمكونات لن تجد أبسط منها.

وصفة نعومة اليدين الخشنة

إليك عزيزتي أفضل وصفة تساعدك على إستعادة نعومة يديك دون عناء، وقد تكون هذه الوصفة من أكثر الوصفات توفيرًا.

وصفة زيت الزيتون لنعومة اليدين

يمتاز زيت الزيتون بدخوله في أكثر من وصفة لتنعيم اليدين لما به من فيتامينات تساعد على الترطيب العميق، وإليك إحدى هذه الوصفات فيما يلي:

المكونات

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

طريقة التحضير

قومي بخلط السكر مع زيت الزيتون جيدًا.

اغسلي يديك بالماء والصابون ثم جففيها بمنشفة قطنية.

ضعي الخليط على يديك واتركيها لمدة ثلاثة دقائق، ثم قومي بالفرك الجيد.

كرري ذلك عدة مرات ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ.

كرري استخدام هذا المرطب عدة مرات خلال اليوم.

الشوفان لترطيب اليدين

جرب استخدام الشوفان لتنعيم اليدين بالطريقة التالية:

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان المطحون.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

كمية مناسبة من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

قومي بطحن الشوفان جيدًا، ثم ضعي عليه الماء الفاتر.

أضيفي عليهم عسل النحل، ثم قومي بالتقليب الجيد.

اغسلي يديك لتتخلصي من أي أوساخ أو أتربة.

ضعي الماسك على يديك وافرديه بشكل متساوي.

اتركي هذا الماسك على يديك لمدة ربع ساعة.

افركي يديك جيدًا حتى تتخلصي من الماسك الموجود على يديك، ثم اغسليهم جيدًا بالماء الفاتر.

كرري استخدام هذا المرطب مرة يوميًا حتى تحصلي على نتيجة سريعة.

في نهاية الحديث عن وصفة نعومة اليدين الخشنة فقد قدمنا لكم طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون، وطريقة وصفة دقيق الشوفان، فهذه الطرق من أسهل الطرق وأسرعها نتيجة، فعليك أن تواظبي عليها لتحصلي على نتيجة جيدة في وقت قياسي.