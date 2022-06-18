طريقة الحلبة اليمنية للتسمين سهلة ولذيذة

تحاول بعض ربات البيوت التنويع في أصناف الطعام فمنهم من يقوم بعمل الأكل السوري ومنهم من يصنع الأكل الإيطالي، ولكن لن نجد الكثير يطهون الأكلات اليمنية، لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة من الأكلات اليمنية حتى تعديها لأسرتك ألا وهي طريقة الحلبة اليمنية اللذيذة التي اشتهرت عندهم، فعليك متابعة الطريقة ونعدك أن تقومي بعملها باستمرار لأن أسرتك ستحبها.

طريقة الحلبة اليمنية

ليست فقط الحلبة اليمنية نوع من أنواع الأطعمة إلا أنها تعتبر حساء يتناوله العديد من اليمنيين والذي يعد ذو طعم حار، لذلك سوف نقوم بتقديم طريقته لك فيما يلي:

الحلبة اليمنية للتسمين

المكونات

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة الجافة.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

عصير حبة واحدة من الليمون فريش.

كمية مناسبة من ملح البحر.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية قومي بغسل حبوب الحلبة جيدًا للتخلص من الأتربة الموجودة بها.

جففي الحلبة جيدًا، ثم قومي بوضعها في المطحنة الكهربائية حتى يتم طحنها جيدًا فعند طحنها ستجدها قد تضاعفت كميتها.

الآن نضع الحلبة في وعاء ونضع عليه كمية الماء التي قمنا بذكرها في المكونات السابقة.

نضع الوعاء على نار هادئة وتترك تغلي، ثم نقوم بوضع الحلبة بها ونتركها حتى تغلي كثيرًا لنجد أن المياه بدأت في التبخر.

نقوم بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة اثني عشر ساعة، ثم نخرجها من الثلاجة وسوف نلاحظ أن الخليط أصبح سميكًا ويعلوه كمية من الماء.

نقوم بسكب المياه الموجودة عليها، ثم نقوم بوضع عصير الليمون عليها.

الآن نضع عليها ملح البحر ونقلب جيدًا، بعدها نقوم بوضع الشطة.

تقلب المكونات جيدًا، ونقوم بتفريغها في وعاء مناسب.

نقوم بتقديمها مع وجود ملعقة لتناولها كحساء، أو يتم وضع الخبز الساخن كونها من أنواع الطعام الحار اللذيذ.

في نهاية الحديث عن طريقة الحلبة اليمنية فقد قمنا بعرض طريقة سهلة وبسيطة لعملها في المطابخ دون الحاجة إلى الذهاب إلى المطاعم التي تقدم هذا النوع من الحساء، فعليك تقديمها لاولادك خاصةً في فصل الشتاء لتساعدهم على تدفئة أجسامهم سواء عن طريق شربها أو تناولها مع الخبز الساخن.