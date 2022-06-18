نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحصول على يدين كالأميرات.. تبييض اليدين في دقيقة بطرق سهلة واقتصادية والنتيجة مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات الذين يتعرضون لأشعة الشمس الضارة بشكل كبير إلى الاسمرار وذلك لأن مادة الميلانين المسئولة عن الاسمرار البشرة تحاول حماية خلايا الجلد من أشعة الشمس فيتم إفرازها بكميات كبيرة، وهنا يبدأ البحث عن وصفات تبييض اليدين في دقيقة في حالة الرغبة في حضور بعض المناسبات وذلك لعدم التعرض للإحراج.

تبييض اليدين في دقيقة

يعتبر استخدام المواد الطبيعية أكثر امانًا من استخدام المواد الكيميائية لذلك يلجأ إليها الكثير من الفتيات ومنها الآتي:

وصفة الأرز والحليب

الأرز غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تفتيح البشرة، كما أن الحليب له دور كبير في التفتيح أيضًا ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات:

نصف كوب من الأرز المطحون.

كمية مناسبة من الحليب.

طريقة التطبيق:

يتم إضافة الحليب بالكمية المناسبة التي يتم الحصول منها على عجينة لينة.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على اليدين مدة لا تقل عن نصف ساعة.

كما ان هذه الوصفة يتناسب استخدامها مع الوجه أيضًا.

بعد ذلك يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

وصفة الكركم وجل الصبار وزيت جوز الهند

كل من هذه المكونات لها فاعلية كبيرة في التفتيح الفوري لليدين ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات:

ملعقة صغيرة واحدة من الكركم.

وملعقة كبيرة واحدة من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

كوب من الماء.

طريقة التطبيق:

يتم وضع مسحوق الكركم في الماء ويتم تقليبه فيه حتى يذوب تمامًا.

بعد ذلك يتم إضافة جل الصبار وزيت جوز الهند ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها.

ثم يتم تطبيق الخليط على اليدين مدة لا تقل عن ساعة واحدة.

بعد ذلك تغسل اليدين بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

ثم يتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة في التفتيح.

بينما سوف تلاحظين النتيجة منذ أول استخدام.

في النهاية تحدثنا عن وصفات طبيعية تعمل على تبييض اليدين في دقيقة وعند الاستمرار على استخدامها سوف تحصلين على نتائج مبهرة في التفتيح تدوم طويلًا، لذلك كل ما عليك فعله هو الانتظام على استخدام هذه الوصفات.