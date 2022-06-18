نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسي الاسمرار.. كريم الخلطة السحرية للتبييض وإزالة البقع واحصلي على بشرة مثالية ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك عزيزتي كريم الخلطة السحرية للتبييض الذي نقدمه لك حتى تصبح بشرتك ناصعة البياض في وقت سريع، هذا الكريم يمكن استخدامه لجميع أنواع البشرة حيث تحتاج السيدات إلى الحصول على بشرة خالية من التصبغات التي تؤدي إلى الاسمرار في البشرة، فعليك متابعة طريقة تحضير هذا الكريم، وطريقة استخدامه بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

كريم الخلطة السحرية للتبييض

اجعلي بشرتك بيضاء خالية من الأوساخ والجلد الميت من خلال استخدام كريم خلطة التبييض الجبار، وإليك بعض الطرق.

كريم النعناع لتفتيح البشرة

يعد كريم النعناع من أفضل أنواع الكريمات التي تستخدم للتخلص من اسمرار البشرة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من ورق النعناع الأخضر الطازج.

كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق من النشا

طريقة التحضير

اغسلي أوراق النعناع الأخضر جيدًا.

قومي بوضع الأوراق في المطحنة واطحنيها جيدًا.

أضيفي الماء واخلطيهم سويًا.

أضيفي النشا وقلبي على النار حتى تتماسك.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم افردي الكريم على وجهك، واتركيه لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

اغسلي وجهك بماء فاتر.

كرري استخدام كريم النعناع مرة يوميًا.

كريم الحمص لتفتيح البشرة

يدخل الحمص المجفف في الكثير من وصفات تفتيح البشرة، وإليك طريقة استخدامه فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة مملوءة من الحمص المجفف.

القليل من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب الدافئ.

طريقة التحضير

في البداية ضعي الحمص في المطحنة الكهربائية واطحنيه جيدًا حتى يصبح مثل البودر.

فرغيه في وعاء، وضعي عليه الكركم وقلبيها جيدًا.

قومي بخلط المكونات باستخدام اللبن الحليب الدافئ ليصبح مثل الكريم.

اغسلي وجهك جيدًا لتتخلصي من الأوساخ المتراكمة عليه التي حصل عليها خلال اليوم.

افردي الكريم على وجهك وعلى أي مكان مراد تفتيحه.

اتركيه لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسله بماء دافئ جيدًا.

كرري استخدام كريم الحمص مرة واحدة يوميًا لتحصلي على نتيجة مذهلة.

في نهاية المقال المتحدث عن كريم الخلطة السحرية للتبييض فقد قمنا بعرض طريقة عمل كريم الحمص للتبييض، وعرضنا أيضًا كريم النعناع للتبيض، وهذه تعتبر من الكريمات السحرية الأمثل لتفتيح البشرة من بين عدد كبير من كريمات التفتيح الاخرى.